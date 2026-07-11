¿El balón tocó la cámara? FIFA despeja las dudas sobre el gol de Inglaterra

FIFA aclara la polémica por el gol de Inglaterra ante Noruega tras supuesto contacto del balón con la cámara aérea.

El partido entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026 estuvo marcado por una nueva polémica arbitral. El primer gol de Jude Bellingham, que significó el empate parcial para los ingleses, generó dudas luego de que varios aficionados aseguraran que el balón había golpeado la cámara aérea antes de la jugada.

La acción ocurrió en el tiempo añadido del primer tiempo. Tras un despeje del portero noruego Ørjan Nyland, las imágenes provocaron la impresión de que el balón había hecho contacto con el sistema de cámaras suspendido sobre el terreno de juego, una situación que, de confirmarse, habría obligado al árbitro a detener el juego y reanudarlo conforme al reglamento.

¿Por qué el árbitro ordenó repetir el tiro de esquina tras anular el gol de Noruega? La razón por la que se repitió el tiro de esquina después del gol anulado a Noruega ante Inglaterra.

La FIFA aclara la polémica

La controversia se extendió rápidamente en redes sociales, donde cientos de usuarios cuestionaron si el tanto de Bellingham debía ser anulado. Sin embargo, la FIFA salió al paso de las especulaciones y explicó lo ocurrido mediante la tecnología utilizada durante el torneo.

Según el organismo, el balón oficial incorpora el sistema Connected Ball, un sensor capaz de registrar cada contacto con precisión mediante un gráfico conocido como "latido del balón". Tras revisar los datos de la jugada, la FIFA aseguró que no existió evidencia de un impacto con el cable o la cámara aérea.

Antes del gol de Inglaterra contra Noruega, el sensor del Connected Ball no mostró ningún pico en el 'latido del balón' mientras estaba en el aire. Por lo tanto, no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y alterara su trayectoria", informó la entidad.

Con esa explicación, la FIFA confirmó que el juego nunca debió detenerse y que el gol de Bellingham fue correctamente validado.

La acción se convirtió en una de las jugadas más comentadas de los cuartos de final y volvió a poner en evidencia el papel de la tecnología en el futbol moderno. En esta ocasión, los datos del balón conectado fueron determinantes para despejar las dudas y respaldar la decisión arbitral.

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