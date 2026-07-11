¿Estaba listo México para acoger el Mundial? Esto asegura la FIFA

El responsable de Seguridad y Protección Civil de FIFA en México aseguró que el país dejó una imagen positiva ante el mundo, pese a las dudas iniciales por temas de seguridad.

México cerró su participación como sede del Mundial 2026 con el reconocimiento de la FIFA, que aseguró que el país "demostró con creces" estar preparado para organizar uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Rodrigo Martínez-Celis, director ejecutivo de Seguridad y Protección Civil de la FIFA en México, afirmó que el balance del torneo fue positivo y destacó que la conversación internacional terminó enfocada en el desarrollo de los partidos y la experiencia de los aficionados, por encima de los temores que existían antes de la Copa del Mundo.

"La narrativa que podríamos haber encontrado de que México no estaba listo para organizar un evento como lo organizamos, al momento podemos decir que México sí estaba listo para organizarlo y esa es la imagen que se lleva el mundo", señaló Martínez-Celis en declaraciones a EFE.

El dirigente de FIFA resaltó que el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca, representó un desafío especial por la presión que implica abrir un Mundial, además de factores como la movilidad en la capital mexicana y las manifestaciones que se registraron durante esos días.

Para Martínez-Celis, el trabajo conjunto con las autoridades de seguridad permitió que el fútbol fuera el principal protagonista del torneo en territorio mexicano, que compartió la organización del Mundial junto a Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, el responsable de FIFA también reconoció que hubo situaciones que deberán ser analizadas posteriormente, entre ellas el fallecimiento de cinco personas durante los festejos mundialistas, un hecho que calificó como "terrible".

Además, destacó la capacidad de respuesta de sedes como Guadalajara y aseguró que Jalisco estuvo a la altura de las circunstancias pese a los cuestionamientos que surgieron por temas de seguridad meses antes del torneo.

El representante de FIFA también resaltó la hospitalidad mexicana durante la Copa del Mundo, especialmente al recibir aficionados y selecciones de diferentes nacionalidades.

Con el Mundial 2026 ya en su etapa final, FIFA considera que México cumplió con el reto de albergar una parte histórica del torneo y dejó una imagen positiva como sede mundialista.

Con información de EFE

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