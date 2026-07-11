La dupla que hizo historia: Jiménez y Quiñones impulsaron el Mundial más goleador de México

Raúl Jiménez y Julián Quiñones participaron directamente en ocho de los 10 goles que anotó la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026, un registro histórico para el Tri.

México cerró su participación el Mundial 2026 con un registro que quedará marcado en la historia de la selección nacional. El Tri anotó 10 goles a lo largo del torneo, la mayor cantidad conseguida por el combinado mexicano en una sola edición de la Copa del Mundo.

Gran parte de ese éxito ofensivo llevó la firma de Raúl Jiménez y Julián Quiñones. La dupla participó directamente en ocho de las diez anotaciones del equipo, consolidándose como el principal motor del ataque mexicano durante el certamen disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

Entre ambos futbolistas sumaron seis goles y dos asistencias. Quiñones firmó tres tantos y dio un pase de gol, mientras que Jiménez también marcó en tres ocasiones y aportó una asistencia, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la FIFA.

Julián Quiñones. - EFE.

El aporte de ambos fue determinante para que México superara la mejor marca goleadora de su historia en una Copa del Mundo. Hasta antes de esta edición, el máximo registro del Tri era de nueve goles, alcanzado en el Mundial de México 1970, cuando el equipo llegó por primera vez a los cuartos de final.

Durante el torneo de 2026, la sociedad entre Jiménez y Quiñones se convirtió en una de las principales armas ofensivas del conjunto mexicano. Su entendimiento dentro del área y la capacidad para generar oportunidades permitieron que el equipo firmara una producción goleadora sin precedentes en la máxima cita del futbol.

Aunque la selección mexicana quedó eliminada en los octavos de final tras caer 3-2 ante Inglaterra, el desempeño ofensivo dejó una estadística para el recuerdo. Más allá del resultado deportivo, el Mundial 2026 quedará registrado como el torneo en el que México alcanzó su mayor cifra goleadora y en el que Raúl Jiménez y Julián Quiñones encabezaron una dupla que escribió una nueva página en la historia del Tri.

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