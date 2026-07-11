El divertido posteo de Haaland antes del duelo con Inglaterra

El goleador de Noruega volvió a captar la atención de millones de aficionados con un llamativo mensaje en redes sociales.

Erling Haaland no solo está brillando dentro de la cancha durante el Mundial 2026, sino también fuera de ella. A pocas horas del histórico enfrentamiento entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final, el delantero del Manchester City sorprendió a sus seguidores con una publicación en Instagram que rápidamente se volvió viral.

"Aquí vienen los vikingos", escribió el atacante noruego junto a una imagen que refleja el espíritu combativo de su selección, un mensaje que encendió el entusiasmo de la afición antes de uno de los partidos más importantes en la historia del fútbol de Noruega. El conjunto nórdico se enfrentará a Inglaterra en busca de un boleto a las semifinales del Mundial 2026, donde ya espera el vencedor del emocionante duelo entre Argentina y Suiza.

La expectativa es enorme, ya que Noruega nunca había llegado tan lejos en un Mundial y ahora sueña con seguir haciendo historia. Gran parte de ese sueño tiene nombre y apellido: Erling Haaland. El delantero llega inspirado tras firmar una actuación extraordinaria en la justa mundialista, donde ya suma siete goles y se mantiene como uno de los máximos artilleros del torneo.

Su capacidad goleadora ha sido determinante para que Noruega avanzara hasta esta instancia, incluyendo su brillante actuación frente a Brasil, selección a la que eliminó con un doblete decisivo.

Más de Haaland

Además de sus goles, Haaland ha demostrado liderazgo, personalidad y una conexión especial con la afición. Cada una de sus publicaciones en redes sociales genera miles de reacciones y su más reciente mensaje volvió a demostrar la confianza con la que afronta el compromiso ante los ingleses.

El inesperado regalo de cumpleaños de Lamine Yamal a Inés García que emocionó a todos En medio de la intensidad del Mundial 2026, Lamine Yamal dejó por un momento el fútbol para protagonizar uno de los gestos más románticos del torneo.

El delantero también se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026 por su combinación de potencia física, efectividad frente al arco y carisma fuera del terreno de juego. Sus celebraciones, gestos y publicaciones han contribuido a convertirlo en una de las figuras más comentadas del campeonato.

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