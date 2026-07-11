De los goles a los nombres: la Haalandmanía ya se vive en Perú

El impacto del delantero noruego en el Mundial 2026 trascendió las canchas y llegó a los registros civiles peruanos, donde familias eligieron homenajear al goleador de Noruega.

Erling Haaland se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026 y su impacto ya no solo se refleja en los goles que marca con Noruega. La fiebre por el delantero llegó hasta Perú, donde cientos de familias decidieron llevar su admiración por el atacante a los registros civiles.

Según información del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), 468 recién nacidos fueron inscritos con el apellido "Haaland", mientras que otros 91 recibieron el nombre completo "Erling Haaland". Además, 4 se llaman "Erling Braut Haaland".

El fenómeno creció durante la Copa del Mundo, especialmente después de que Noruega protagonizara una histórica campaña en el torneo. La selección escandinava sorprendió al mundo al avanzar hasta los cuartos de final y tuvo como gran figura a Haaland, quien se convirtió en el símbolo de una generación que busca hacer historia.

El impacto del delantero del Manchester City recuerda una tradición habitual en el fútbol peruano: bautizar a los nuevos integrantes de la familia con nombres inspirados en grandes estrellas del deporte. Antes de Haaland, figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar y otros futbolistas también dejaron huella en los registros del país sudamericano.

Desde el Reniec explicaron que los futbolistas suelen convertirse en una fuente de inspiración para muchas familias al momento de elegir nombres. La legislación peruana permite este tipo de decisiones siempre que no sean ofensivas o vulneren los derechos de los menores.

La historia de los pequeños "Haaland" peruanos refleja nuevamente el alcance global que tiene una Copa del Mundo. Aunque Perú no participa en el Mundial 2026, la pasión por el fútbol sigue presente y encontró en el goleador noruego a una nueva figura de admiración.

Mientras Haaland continúa buscando más goles y nuevos récords en la competencia, su nombre ya quedó ligado a una generación de niños que nacieron durante un Mundial que convirtió al atacante en uno de sus grandes protagonistas.

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