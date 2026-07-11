¿Haaland también conquistó a Trump? La charla futbolera que sorprendió en la OTAN

El presidente de Estados Unidos felicitó al primer ministro noruego por la histórica victoria ante Brasil en el Mundial 2026 y destacó el impacto del delantero, una de las grandes figuras del torneo.

El fenómeno de Erling Haaland en el Mundial 2026 ha llegado a escenarios inesperados. El delantero noruego, una de las grandes figuras de la Copa del Mundo, fue protagonista de una conversación futbolera entre líderes internacionales durante la reciente cumbre de la OTAN celebrada en Ankara.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó un encuentro con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, para felicitarlo por la histórica actuación de la selección noruega en el torneo y por la victoria ante Brasil en los octavos de final.

Según medios noruegos, Trump destacó el rendimiento de Haaland y comentó que su hijo Barron es admirador del atacante del Manchester City. Además, resaltó el nivel mostrado por Noruega en el Mundial y consideró que el equipo tiene argumentos para competir por grandes objetivos en la competición.

La selección noruega se convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo después de eliminar a Brasil con un triunfo por 2-1, un resultado que dejó fuera a una de las selecciones con mayor tradición en la historia de los Mundiales.

Haaland fue el gran protagonista de aquella noche al marcar los dos goles del conjunto escandinavo, confirmando su condición de líder ofensivo y manteniendo vivo el sueño de una generación que busca llevar a Noruega a lo más alto del futbol internacional.

El impacto del delantero incluso trascendió el ámbito deportivo durante la cumbre de la OTAN. El futbol apareció como un punto de encuentro entre mandatarios en medio de una agenda marcada por temas políticos y de seguridad internacional, demostrando nuevamente la dimensión global que tiene la Copa del Mundo.

Ahora, Noruega se prepara para afrontar uno de los partidos más importantes de su historia. Luego de sorprender al mundo con la eliminación de Brasil, la selección escandinava enfrentará este sábado a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026.

Con Haaland como su gran referente, el equipo dirigido por Ståle Solbakken buscará dar otro golpe sobre la mesa y acercarse, por primera vez, a las semifinales de una Copa del Mundo.

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