Haaland sorprendió a un niño con un simpático gesto y la reacción es imperdible

Un video protagonizado por Erling Haaland se ha vuelto viral en redes sociales luego de que el delantero noruego sorprendiera a un pequeño aficionado.

Erling Haaland volvió a captar la atención de miles de aficionados, aunque esta vez no fue por uno de sus potentes goles o sus impresionantes actuaciones dentro del terreno de juego. Un video que circula en redes sociales muestra el lado más cercano del delantero noruego y se ha convertido en uno de los momentos más comentados entre los seguidores del Mundial 2026.

En las imágenes se observa cómo el atacante del Manchester City se acerca por detrás de un niño que se encuentra completamente distraído mientras conversa con una compañera. Sin hacer ruido, Haaland le da un ligero golpecito amistoso en el hombro para llamar su atención.

Al voltearse, el pequeño luce confundido por unos segundos, pero su expresión cambia por completo cuando descubre quién está frente a él. Con una enorme sonrisa, lo señala y exclama: "¡Haaland!", mientras lo saluda con la mano en un gesto que refleja toda la emoción de encontrarse con uno de sus grandes ídolos.

Miles de usuarios compartieron el video y destacaron la sencillez del futbolista noruego, quien una vez más dejó claro que, además de ser una de las máximas figuras del fútbol internacional, también sabe regalar momentos inolvidables a sus seguidores.No es la primera vez que el famoso jugador, Haaland protagoniza escenas de este tipo.

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A lo largo de su carrera, el delantero ha sido captado en diferentes ocasiones firmando autógrafos, tomándose fotografías con aficionados y dedicando tiempo a los más pequeños, gestos que han fortalecido su imagen tanto dentro como fuera de las canchas. Mientras tanto, toda la atención deportiva está puesta en el compromiso que Noruega afronta este sábado frente a Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026.

El divertido posteo de Haaland antes del duelo con Inglaterra El goleador de Noruega volvió a captar la atención de millones de aficionados con un llamativo mensaje en redes sociales.

El conjunto dirigido por Ståle Solbakken buscará dar la sorpresa ante una de las selecciones favoritas para conquistar el título y seguir escribiendo una página histórica para el fútbol noruego. Gran parte de las esperanzas del equipo recaen en Haaland, quien ha sido determinante durante toda la competición.

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