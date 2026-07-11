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Miss Universo habla por primera vez del supuesto romance con Bellingham

por Oliver Paniagua
Miss Universo rompe el silencio sobre los rumores de un supuesto romance con Jude Bellingham., Redes sociales.
Miss Universo rompe el silencio sobre los rumores de un supuesto romance con Jude Bellingham. / FOTO: Redes sociales.

La reacción de Fátima Bosch a los rumores que la vinculan con Jude Bellingham.

En plena fiebre del Mundial 2026, uno de los temas que más ha dado de qué hablar fuera de las canchas ha sido el supuesto romance entre Fátima Bosch, Miss Universo 2025, y Jude Bellingham, figura de la selección de Inglaterra. Tras días de especulaciones en redes sociales, la reina de belleza habló por primera vez sobre los comentarios que la vinculan con el futbolista.

Los rumores comenzaron a tomar fuerza después del partido en el que Inglaterra eliminó a México de la Copa del Mundo. Desde entonces, usuarios de distintas plataformas compartieron fotografías editadas, videos y publicaciones en las que imaginaban una relación sentimental entre ambos, pese a que nunca han sido vistos juntos.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Bosch fue cuestionada sobre el tema y respondió con naturalidad. La modelo mexicana reconoció que ha visto las publicaciones que circulan en internet y aseguró que le causan gracia.

He visto un montón en Instagram que me han 'shippeado' con él. Juega súper bien futbol, pero lo tendría que conocer porque lo más importante, esté guapo o no, es que sea buena persona", comentó.

La pareja de Bellingham

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron y provocaron una nueva ola de reacciones entre los aficionados. Mientras algunos interpretaron sus palabras como una muestra de apertura para conocer al mediocampista inglés, otros señalaron que simplemente respondió con cortesía y sin confirmar ningún interés sentimental.

Pese al entusiasmo de los seguidores, la posibilidad de un romance luce lejana. Jude Bellingham mantiene actualmente una relación con la modelo e influencer estadounidense Ashlyn Castro, por lo que varios usuarios pidieron no alimentar las especulaciones surgidas en redes sociales.

Hasta ahora, el futbolista inglés no ha reaccionado a la tendencia que lo relaciona con la Miss Universo.

Antes de este episodio, Fátima Bosch ya había ocupado titulares por su vida sentimental. En 2023 sostuvo una relación con el futbolista mexicano Kevin Álvarez, un romance que se hizo público meses después y que terminó convirtiéndose en uno de los más comentados del futbol mexicano.

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