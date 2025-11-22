 La enfermedad que padece Fátima Bosch, miss Universo 2025
Farándula

Las condiciones neurodivergentes de Fátima Bosch, Miss Universo 2025

Fátima Bosch reveló que las niñas en la escuela llegaron a ser "crueles" con ella.

Fátima Bosch Fernández, coronada Miss Universo 2025 el pasado 20 de noviembre, se ha convertido en un símbolo internacional no solo por su triunfo, sino también por su apertura al hablar de las condiciones neurodivergentes que marcaron su infancia y que hoy utiliza como plataforma para crear conciencia.

La mexicana, originaria de Teapa, Tabasco, México, reveló que padece Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y dislexia, diagnósticos que, según afirma, influyeron profundamente en su etapa escolar.

 Víctima de bullying 

En una entrevista concedida en julio a Telereportaje, Bosch recordó que fue víctima de bullying emocional y psicológico durante la primaria, debido a la incomprensión de sus compañeras hacia su forma de aprender y procesar la información.

Tuve una infancia difícil. No te define lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa", señaló. Pese al clima de agresiones, destacó la importancia del apoyo familiar, especialmente de sus padres, quienes la acompañaron durante su desarrollo.

Bosch explicó que el TDAH y la dislexia impactaron principalmente en lo académico: mientras sus compañeros resolvían ejercicios en minutos, ella podía tardar hasta dos horas en comprenderlos. Aunque esto le generó dificultades en el aula, afirmó que en lo social no tuvo mayores problemas y que los adultos solían verla con empatía, a diferencia de algunas niñas y maestras que no estaban capacitadas para atender a estudiantes neurodivergentes.

El TDAH, de acuerdo con especialistas, se caracteriza por dificultades de atención, impulsividad e hiperactividad, factores que pueden influir en el rendimiento escolar y la autoestima infantil. La dislexia, por su parte, es un trastorno del aprendizaje relacionado con problemas en la decodificación de palabras y el procesamiento del lenguaje.

Hoy, Fátima Bosch utiliza su visibilidad como una Miss Universo neurodivergente para promover la comprensión, el respeto y la inclusión hacia personas con formas distintas de aprender y pensar. Su historia demuestra que las diferencias cognitivas no son un límite, sino parte de una identidad que también puede llevar al triunfo.

