 Pulsera Mundial 2026 en NYC: Filas de 12 Horas y Reventa
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La pulsera del Mundial 2026 que desató la locura en Nueva York: filas de 12 horas y reventa de hasta mil dólares

por Amilcar Avila
Fotografía que muestra una pulsera del Mundial 2026 en Nueva York, Estados Unidos, EFE
Fotografía que muestra una pulsera del Mundial 2026 en Nueva York, Estados Unidos / FOTO: EFE

El recuerdo gratuito del Fan Fest en el Rockefeller Center se convirtió en uno de los objetos más buscados por los aficionados, al punto de generar un mercado secundario en internet.

El Mundial 2026 no solo se vive dentro de los estadios. En Nueva York, una pequeña pulsera conmemorativa se convirtió en uno de los objetos más codiciados por los aficionados y provocó largas filas, jornadas completas de espera y hasta un inesperado negocio de reventa.

El accesorio, que puede personalizarse con colgantes o charms relacionados con la Copa del Mundo y la sede neoyorquina, se entrega de manera gratuita en el Rockerfeller Fan Fest como parte de una activación de Bank of America. Sin embargo, la demanda superó todas las expectativas y transformó un simple recuerdo en un fenómeno del Mundial.

Los aficionados comenzaron a llegar desde las primeras horas de la mañana al Rockefeller Center para intentar conseguir una cita dentro del taller de personalización. El sistema implementado por la organización busca evitar aglomeraciones, pero en la práctica muchos seguidores terminan dedicando prácticamente todo el día a conseguir la esperada pulsera.

Algunos fanáticos toman posiciones desde las 6:00 de la mañana para asegurar su turno y luego permanecen en la zona disfrutando de las actividades del festival mientras esperan regresar por su recuerdo del Mundial 2026.

La fiebre llegó incluso al mercado digital. En plataformas de compraventa, algunas pulseras que originalmente son entregadas sin costo comenzaron a aparecer con precios que van desde los US$200 hasta los US$1,000, impulsadas por la dificultad para conseguirlas y el deseo de los coleccionistas de tener un artículo exclusivo del Mundial 2026.

Desde la organización reconocieron que han detectado la aparición de estas ventas, aunque aclararon que el objetivo de la iniciativa es que los aficionados puedan llevarse un recuerdo especial de la Copa del Mundo.

Entre los elementos más buscados por los seguidores aparecen el balón de futbol, la silueta del trofeo de la FIFA, la Estatua de la Libertad y el tradicional taxi amarillo de Nueva York, símbolos que convierten la pulsera en una pieza que une fútbol, ciudad y memoria.

Para muchos aficionados, las horas de espera valen la pena. En un torneo que quedará marcado por su magnitud, una pequeña pulsera terminó convirtiéndose en otro de los grandes fenómenos de la Mundial 2026. Con información de EFE

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