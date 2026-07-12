 ¿Por qué el Barcelona domina las semifinales del Mundial?
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Conoce la razón por la que el Barcelona “domina” las semifinales del Mundial 2026

por Amilcar Avila
Lamine Yamal y Cubarsí, en una foto de archivo en un entrenamiento de la selección española durante el Mundial 2026., EFE
Lamine Yamal y Cubarsí, en una foto de archivo en un entrenamiento de la selección española durante el Mundial 2026. / FOTO: EFE

El conjunto azulgrana aporta diez futbolistas a España, Francia, Argentina e Inglaterra; Atlético de Madrid y Arsenal completan el podio de los equipos con mayor presencia.

El FC Barcelona será el club con mayor representación en las semifinales del Mundial 2026, al aportar diez futbolistas a las cuatro selecciones que continúan en la lucha por el título: España, Francia, Argentina e Inglaterra. El conjunto azulgrana lidera esta clasificación por delante del Atlético de Madrid, con nueve jugadores, y del Arsenal, que suma ocho representantes.

La mayor parte del contingente azulgrana se encuentra en la selección española. El equipo dirigido por Luis de la Fuente cuenta con Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri González, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal y Ferran Torres, todos vinculados al Barcelona para la próxima temporada. 

A ellos se unen el francés Jules Koundé y el inglés Anthony Gordon, reciente incorporación procedente del Newcastle, quien eleva la cifra del Barcelona a diez futbolistas.

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Lamine Yamal, seleccionado de España - EFE

En el segundo puesto aparece el Atlético de Madrid, con nueve representantes distribuidos entre España y Argentina. En la Roja figuran Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Baena y Alejandro Grimaldo, este último ya anunciado oficialmente como refuerzo rojiblanco tras su salida del Bayer Leverkusen.

Por su parte, la Albiceleste cuenta con cinco jugadores del conjunto madrileño: Julián Álvarez, Juan Musso, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Nahuel Molina. El argentino Nico González no forma parte de ese listado, ya que concluyó su cesión en el Atlético y actualmente pertenece a la Juventus.

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Argentina es semifinalista de l Mundial 2026 - EFE

El Arsenal completa el podio con ocho futbolistas repartidos entre España, Francia e Inglaterra. Los internacionales españoles David Raya, Mikel Merino y Martín Zubimendi se unen al francés William Saliba y a los ingleses Declan Rice, Bukayo Saka, Noni Madueke y Eberechi Eze.

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Kylian Mbappé en acción en el partido ante Paraguay - EFE

Más atrás aparecen el París Saint-Germain y el Manchester City, ambos con seis representantes, mientras que el Real Madrid aporta cinco futbolistas a las semifinales, entre ellos Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham, consolidando el protagonismo de los grandes clubes europeos en la recta final del Mundial 2026.

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