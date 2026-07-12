La emotiva historia detrás de la cábala de los caramelos de Rodrigo De Paul de la Selección de Argentina

Lo que parecía una simple cábala de Rodrigo De Paul antes de cada partido con Argentina es, en realidad, un conmovedor homenaje.

Rodrigo De Paul es uno de los futbolistas más queridos de la selección argentina, no solo por su entrega dentro del campo, sino también por los pequeños rituales que acompañan cada uno de sus partidos. Uno de ellos, que durante años despertó la curiosidad de los aficionados, finalmente tiene una explicación profundamente emotiva.

Antes de cada encuentro con la Albiceleste, De Paul suele aparecer junto a Leandro Paredes comiendo caramelos masticables. Muchos pensaban que se trataba de una simple cábala, pero detrás de ese gesto existe una historia familiar que el mediocampista lleva en el corazón desde su infancia.

@loopstreaming Hay historias que explican mucho más que cualquier partido. La mamá de Rodrigo cuenta que su abuelo le daba las monedas para que se comprara los caramelos antes de ir a entrenar. Lo que él no sabía era que esas monedas eran las del colectivo. Su papá elegía volver caminando para que él pudiera tener ese pequeño gusto. A veces, detrás de un campeón, hay un padre que hizo cientos de sacrificios en silencio. ❤️🇦🇷 ♬ sonido original - LOOP STREAM

La revelación fue hecha por Mónica, madre del futbolista, quien contó que todo comenzó cuando Rodrigo era un niño y asistía a los entrenamientos acompañado por su abuelo Osvaldo. En cada visita, su abuelo le entregaba unas monedas para que pudiera comprar caramelos en el buffet del club.

Sin embargo, años después De Paul descubrió una verdad que lo marcó para siempre. Aquellas monedas que recibía con tanta ilusión eran, en realidad, el dinero que su abuelo necesitaba para pagar el transporte de regreso a casa. En lugar de utilizarlo para él, prefería caminar con tal de regalarle ese pequeño momento de felicidad a su nieto.

Más de Rodrigo De Paul

Ese sacrificio quedó grabado para siempre en la memoria del actual jugador argentino. Desde entonces, comer caramelos antes de cada partido se convirtió en una manera de rendir homenaje al hombre que impulsó sus primeros pasos en el fútbol. La historia también explica otro de los gestos más conocidos del famoso jugador argentino De Paul.

Haaland sorprendió a un niño con un simpático gesto y la reacción es imperdible Un video protagonizado por Erling Haaland se ha vuelto viral en redes sociales luego de que el delantero noruego sorprendiera a un pequeño aficionado.

Cada vez que celebra un gol o ingresa al terreno de juego suele besar su muñeca izquierda, donde lleva tatuada una frase dedicada a su abuelo: "Para siempre en mi corazón", manteniendo vivo su recuerdo en cada desafío deportivo. Con el paso del tiempo, aquella costumbre también fue adoptada por Leandro Paredes.

Etiquetas