¿Diego Forlán será el nuevo entrenador de Uruguay? Esto es lo que se sabe

Medios uruguayos aseguran que exdelantero es el principal candidato para asumir de forma interina la selección mayor y dirigir la sub-20 mientras se define el proyecto definitivo.

La selección de Uruguay podría comenzar una nueva etapa bajo el mando de una de sus máximas leyendas. Diego Forlán aparece como el principal candidato de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para asumir un rol dentro de la estructura de la Celeste, de acuerdo con reportes de medios de comunicación uruguayos.

Según la información publicada en Uruguay, la intención de la AUF sería que Forlán se haga cargo de la selección sub-20 y, además, dirija de manera interina a la selección mayor durante los próximos compromisos amistosos, en un periodo de transición antes de definir al entrenador definitivo.

La decisión surge después de que la AUF descartara otras opciones para ocupar ese puesto temporal, entre ellas la posibilidad de que Marcelo Broli asumiera el trabajo con las juveniles y los encuentros de preparación de la selección absoluta.

De acuerdo con los reportes, la dirigencia uruguaya busca evitar comprometer a la próxima administración con un contrato de largo plazo debido a la cercanía de las elecciones de la asociación.

El plan contemplaría que Forlán dirija los amistosos de la Celeste hasta marzo de 2027, mientras la nueva conducción de la AUF evalúa el proyecto deportivo para los siguientes años. En caso de concretarse, Diego "Ruso" Pérez sería parte del cuerpo técnico como asistente.

El nombre de Forlán ganó fuerza después de que el propio exfutbolista manifestara su disposición para asumir el desafío si Uruguay lo necesitaba. "¿Sabés cómo voy?", respondió cuando fue consultado sobre la posibilidad de recibir un llamado de la selección.

A sus 47 años, "Cachavacha" afrontaría uno de los retos más importantes de su carrera. Aunque su experiencia como entrenador incluye pasos por Peñarol y Atenas de San Carlos, su historia como jugador lo convirtió en uno de los grandes símbolos del balompié uruguayo.

Forlán disputó 112 partidos con la selección uruguaya y marcó 36 goles, cifras que lo colocan entre los máximos goleadores históricos de la Celeste. Además, fue protagonista del Mundial de Sudáfrica 2010, donde recibió el Balón de Oro como mejor jugador del torneo después de llevar a Uruguay hasta las semifinales.

Hasta ahora, la AUF no ha realizado el anuncio oficial, pero los reportes coinciden en que Diego Forlán es la opción que más fuerza ha tomado para encabezar esta etapa de transición en la selección uruguaya.

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