El dato inédito de las semifinales del Mundial 2026

Estas semifinales serán únicas e históricas, conoce el motivo:

Por primera vez en la historia de las Copas del Mundo de la FIFA, las semifinales tendrán a los primeros cuatro equipos que dominan la Clasificación Mundial Masculina de la Federación Internacional de Futbol Asociación.

Francia eliminó a Marruecos, Argentina a Suiza, España a Bélgica e Inglaterra a Noruega para instalarse en las semifinales del Mundial 2026, donde los franceses chocarán ante españoles y argentinos ante ingleses.

Actualmente, la selección número uno del mundo, según el ranquin de selecciones masculinas de la FIFA es Francia con una puntuación de 1948.97. Luego, Argentina, la campeona del mundo, ocupa la casilla dos con 1943.47 puntos. El tercer lugar corresponde a España con 1934.79 de puntaje. El cuarto lugar de este ranquin es para Inglaterra que acumula 1889.42 unidades.

De esta forma, por vez primera, los semifinalistas de una Copa del Mundo de la FIFA son los primeros cuatro lugares del ranquin, y solo queda esperar si el primero y el segundo logran llegar a la final, que en todo caso sería que Francia elimine a España y Argentina a Inglaterra.

Historial de los cuatro semifinalistas del Mundial 2026 ¿A cuántas semifinales llegaron Francia, España, Inglaterra y Argentina a lo largo de su historia?

Semifinalistas campeones del mundo

Otro de los detalles que llama la atención, y surgió dudas en redes sociales, es sobre cuántas semifinales se han disputado con la presencia de campeones del mundo, y en ese sentido, la respuesta es dos: 1970 y 1990. La edición 2026 será la tercera ocasión.

En México 1970, las semifinales fueron Uruguay vs. Brasil e Italia vs. Alemania Federal. En aquella época, los títulos mundiales estaban divididos así: Dos para uruguayos, brasileños e italianos; los alemanes solo tenían uno.

Para Italia 1990, las semifinales jugadas fueron: Argentina vs. Italia y Alemania Federal vs. Inglaterra. De aquellos semifinalistas, los títulos se dividían de esta forma: Uno para los ingleses, dos para los argentinos y tres para brasileños y alemanes.

Para las semifinales de Estados Unidos, México y Canadá 2026, las semifinales son: Francia vs. España e Inglaterra vs. Argentina con dos títulos para los franceses, uno para los españoles e ingleses y tres para los argentinos.

Semifinales del Mundial 2026 - EU Digital

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