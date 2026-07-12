Historial de los cuatro semifinalistas del Mundial 2026

¿A cuántas semifinales llegaron Francia, España, Inglaterra y Argentina a lo largo de su historia?
El sábado 11 de julio se completó el cuadro de los semifinalistas del gran torneo de futbol que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. Las selecciones de Francia, España, Inglaterra y Argentina lograron superar la fase de los cuartos de final y aseguraron su presencia en la etapa de los cuatro mejores, asegurándose jugar dos partidos más en el Mundial 2026.
La selección de Francia fue la primera que puso un pie en las semifinales al eliminar a Marruecos 2-0 con tantos de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.
Luego, fue España la que logró el boleto a semifinales del evento máximo a nivel de selecciones. Lo hizo con un 2-1 frente a Bélgica gracias a los goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino. Empató parcialmente Charles De Katelaere.
El tercer semifinalista fue Inglaterra, que sufrió mucho ante Noruega, pero la venció 2-1 superando el gol inicial de Andreas Schjelderup gracias al doblete de Jude Bellingham.
Por último, Argentina selló boleto semifinalista ante Suiza con un contundente 3-1. Goles argentinos de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Descontó Dan Ndoye. Fue expulsado del partido Breel Embolo.
De esta forma, Francia jugará ante España las semifinales e Inglaterra y Argentina cruzarán por el otro camino buscando una final.
Estas son las semifinales disputadas a lo largo de la historia por cada uno de los cuatro semifinalistas de la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
Semifinales jugadas por Francia:
- Suecia 1958 (derrota ante Brasil)
- España 1982 (derrota ante Alemania Federal)
- México 1986 (derrota ante Alemania Federal)
- Francia 1998 (victoria ante Croacia) / campeón
- Alemania 2006 (victoria ante Portugal)
- Rusia 2018 (victoria ante Bélgica) / campeón
- Catar 2022 (victoria ante Marruecos)
- Estados Unidos, México y Canadá 2026: Se medirá a España
Semifinales jugadas por España:
- Sudáfrica 2010 (victoria ante Alemania) / campeón
- Estados Unidos, México y Canadá 2026: Se medirá a Francia
- *Brasil 1950: España jugó la fase final donde hubo una cuadrangular y ocupó el cuarto puesto a nivel internacional
Semifinales de Inglaterra
- Inglaterra 1966 (victoria ante Portugal) / campeón
- Italia 1990 (derrota ante Alemania Occidental)
- Rusia 2018 (derrota ante Croacia)
- Estados Unidos, México y Canadá 2026: Se medirá a Argentina
Semifinales de Argentina
- Uruguay 1930 (victoria ante Estados Unidos)
- Argentina 1978: Hubo una segunda fase donde superó a Brasil en el grupo B y llegó a disputar la final, donde derrotó a Holanda (Países Bajos) / campeón
- México 1986 (victoria ante Bélgica) / campeón
- Italia 1990 (victoria ante Yugoslavia)
- Brasil 2014 (victoria ante Países Bajos)
- Catar 2022 (victoria ante Croacia) / campeón
- Estados Unidos, México y Canadá 2026: Se medirá a Inglaterra.