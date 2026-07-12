 Historial de los cuatro semifinalistas del Mundial 2026
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14 julio / 13:00

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
11/07 19:00 HS
Switzerland SWI
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England ENG
15/07 13:00 HS
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Historial de los cuatro semifinalistas del Mundial 2026

por Oscar Coronado
Lionel Messi y su Argentina jugará la semifinal del Mundial 2026
Lionel Messi y su Argentina jugará la semifinal del Mundial 2026 / FOTO: EFE

¿A cuántas semifinales llegaron Francia, España, Inglaterra y Argentina a lo largo de su historia?

El sábado 11 de julio se completó el cuadro de los semifinalistas del gran torneo de futbol que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. Las selecciones de Francia, España, Inglaterra y Argentina lograron superar la fase de los cuartos de final y aseguraron su presencia en la etapa de los cuatro mejores, asegurándose jugar dos partidos más en el Mundial 2026.

La selección de Francia fue la primera que puso un pie en las semifinales al eliminar a Marruecos 2-0 con tantos de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

Luego, fue España la que logró el boleto a semifinales del evento máximo a nivel de selecciones. Lo hizo con un 2-1 frente a Bélgica gracias a los goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino. Empató parcialmente Charles De Katelaere.

El tercer semifinalista fue Inglaterra, que sufrió mucho ante Noruega, pero la venció 2-1 superando el gol inicial de Andreas Schjelderup gracias al doblete de Jude Bellingham.

Por último, Argentina selló boleto semifinalista ante Suiza con un contundente 3-1. Goles argentinos de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Descontó Dan Ndoye. Fue expulsado del partido Breel Embolo.

De esta forma, Francia jugará ante España las semifinales e Inglaterra y Argentina cruzarán por el otro camino buscando una final.

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Semifinales del Mundial 2026 - EU Digital

Estas son las semifinales disputadas a lo largo de la historia por cada uno de los cuatro semifinalistas de la Copa del Mundo de la FIFA 2026:   

Semifinales jugadas por Francia:

  • Suecia 1958 (derrota ante Brasil)
  • España 1982 (derrota ante Alemania Federal)
  • México 1986 (derrota ante Alemania Federal)
  • Francia 1998 (victoria ante Croacia) / campeón
  • Alemania 2006 (victoria ante Portugal)
  • Rusia 2018 (victoria ante Bélgica) / campeón
  • Catar 2022 (victoria ante Marruecos)
  • Estados Unidos, México y Canadá 2026: Se medirá a España
Con autoridad: Francia supera a Marruecos y espera rival en semifinales

Los galos resolvieron el partido en el segundo tiempo con anotaciones de Mbappé y Dembélé para eliminar a Marruecos y alcanzar una nueva semifinal mundialista.

Semifinales jugadas por España:

  • Sudáfrica 2010 (victoria ante Alemania) / campeón
  • Estados Unidos, México y Canadá 2026: Se medirá a Francia
  • *Brasil 1950: España jugó la fase final donde hubo una cuadrangular y ocupó el cuarto puesto a nivel internacional 
España es semifinalista de la Copa del Mundo de la FIFA 2026

Una lesión de Thibaut Courtois en la recta final fue fundamental para que los españoles lograran el triunfo y la clasificación.

Semifinales de Inglaterra 

  • Inglaterra 1966 (victoria ante Portugal) / campeón
  • Italia 1990 (derrota ante Alemania Occidental)
  • Rusia 2018 (derrota ante Croacia)
  • Estados Unidos, México y Canadá 2026: Se medirá a Argentina
Bellingham se viste de héroe y lleva a Inglaterra a las semifinales

Inglaterra sufrió más de la cuenta, pero un inspirado Jude Bellingham apareció en la prórroga para eliminar a Noruega y mantener vivo el sueño mundialista.

Semifinales de Argentina

  • Uruguay 1930 (victoria ante Estados Unidos)
  • Argentina 1978: Hubo una segunda fase donde superó a Brasil en el grupo B y llegó a disputar la final, donde derrotó a Holanda (Países Bajos) / campeón
  • México 1986 (victoria ante Bélgica) / campeón
  • Italia 1990 (victoria ante Yugoslavia)
  • Brasil 2014 (victoria ante Países Bajos)
  • Catar 2022 (victoria ante Croacia) / campeón  
  • Estados Unidos, México y Canadá 2026: Se medirá a Inglaterra.
Argentina dice presente en semifinales del Mundial 2026

Tras el susto ante Egipto, Argentina elimina a Suiza en tiempo extra, y jugará ante Inglaterra por el boleto a la final, reviviendo el tema de las Malvinas.
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