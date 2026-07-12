Historial de los cuatro semifinalistas del Mundial 2026

¿A cuántas semifinales llegaron Francia, España, Inglaterra y Argentina a lo largo de su historia?

El sábado 11 de julio se completó el cuadro de los semifinalistas del gran torneo de futbol que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. Las selecciones de Francia, España, Inglaterra y Argentina lograron superar la fase de los cuartos de final y aseguraron su presencia en la etapa de los cuatro mejores, asegurándose jugar dos partidos más en el Mundial 2026.

La selección de Francia fue la primera que puso un pie en las semifinales al eliminar a Marruecos 2-0 con tantos de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

Luego, fue España la que logró el boleto a semifinales del evento máximo a nivel de selecciones. Lo hizo con un 2-1 frente a Bélgica gracias a los goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino. Empató parcialmente Charles De Katelaere.

El tercer semifinalista fue Inglaterra, que sufrió mucho ante Noruega, pero la venció 2-1 superando el gol inicial de Andreas Schjelderup gracias al doblete de Jude Bellingham.

Por último, Argentina selló boleto semifinalista ante Suiza con un contundente 3-1. Goles argentinos de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Descontó Dan Ndoye. Fue expulsado del partido Breel Embolo.

De esta forma, Francia jugará ante España las semifinales e Inglaterra y Argentina cruzarán por el otro camino buscando una final.

Semifinales del Mundial 2026 - EU Digital

Estas son las semifinales disputadas a lo largo de la historia por cada uno de los cuatro semifinalistas de la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Semifinales jugadas por Francia:

Suecia 1958 (derrota ante Brasil)

España 1982 (derrota ante Alemania Federal)

México 1986 (derrota ante Alemania Federal)

Francia 1998 (victoria ante Croacia) / campeón

Alemania 2006 (victoria ante Portugal)

Rusia 2018 (victoria ante Bélgica) / campeón

Catar 2022 (victoria ante Marruecos)

Estados Unidos, México y Canadá 2026: Se medirá a España

Con autoridad: Francia supera a Marruecos y espera rival en semifinales Los galos resolvieron el partido en el segundo tiempo con anotaciones de Mbappé y Dembélé para eliminar a Marruecos y alcanzar una nueva semifinal mundialista.

Semifinales jugadas por España:

Sudáfrica 2010 (victoria ante Alemania) / campeón

Estados Unidos, México y Canadá 2026: Se medirá a Francia

*Brasil 1950: España jugó la fase final donde hubo una cuadrangular y ocupó el cuarto puesto a nivel internacional

España es semifinalista de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 Una lesión de Thibaut Courtois en la recta final fue fundamental para que los españoles lograran el triunfo y la clasificación.

Semifinales de Inglaterra

Inglaterra 1966 (victoria ante Portugal) / campeón

Italia 1990 (derrota ante Alemania Occidental)

Rusia 2018 (derrota ante Croacia)

Estados Unidos, México y Canadá 2026: Se medirá a Argentina

Bellingham se viste de héroe y lleva a Inglaterra a las semifinales Inglaterra sufrió más de la cuenta, pero un inspirado Jude Bellingham apareció en la prórroga para eliminar a Noruega y mantener vivo el sueño mundialista.

Semifinales de Argentina

Uruguay 1930 (victoria ante Estados Unidos)

Argentina 1978: Hubo una segunda fase donde superó a Brasil en el grupo B y llegó a disputar la final, donde derrotó a Holanda (Países Bajos) / campeón

México 1986 (victoria ante Bélgica) / campeón

Italia 1990 (victoria ante Yugoslavia)

Brasil 2014 (victoria ante Países Bajos)

Catar 2022 (victoria ante Croacia) / campeón

Estados Unidos, México y Canadá 2026: Se medirá a Inglaterra.

Argentina dice presente en semifinales del Mundial 2026 Tras el susto ante Egipto, Argentina elimina a Suiza en tiempo extra, y jugará ante Inglaterra por el boleto a la final, reviviendo el tema de las Malvinas.

Etiquetas