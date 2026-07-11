EN VIVO: Minuto a minuto del Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026

Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Suiza parece sentirse cómoda cuando se enfrenta a un campeón. En la Eurocopa 2020 eliminó a Francia, que dos años antes había conquistado la Copa Mundial. Tres años más tarde, en la Euro 2024, superó con autoridad a Italia, defensora del título continental. Ahora el desafío será todavía mayor: en los cuartos de final de la Copa Mundial 2026 se enfrentará a la Argentina de Lionel Messi, impulsada por dos remontadas épicas en busca del bicampeonato.

"Es una oportunidad para demostrarle al mundo que una nación pequeña como Suiza puede competir contra uno de los gigantes", aseguró Granit Xhaka. El capitán es uno de los símbolos del crecimiento de una selección cuya camiseta viste desde 2012. Disputó su primer gran torneo en Brasil 2014, cuando los helvéticos quedaron eliminados en octavos de final precisamente ante Argentina.

Worldcup | World Cup - Quarter-finals Worldcup | World Cup - Quarter-finals Argentina Sistema: 4-1-3-2 Minuto: 25' 1 - 0 Actualizar marcador Switzerland Sistema: 4-2-3-1 Competición World Cup - Quarter-finals - Worldcup Fase Cuartos de final - Jornada Quarter-finals Árbitro Joao Pedro Pinheiro, Portugal Definición Tiempo reglamentario Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 10' Gol de A. Mac Allister. Argentina deja el marcador 1 - 0 Goles 10' A. Mac Allister (1 - 0) Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Argentina 07/07 Argentina 3 - 2 Egypt

World Cup | Finalizado

28/06 Jordan 1 - 3 Argentina

World Cup | Finalizado

22/06 Argentina 2 - 0 Austria

World Cup | Finalizado

17/06 Argentina 3 - 0 Algeria

World Cup | Finalizado

10/06 Argentina 3 - 0 Iceland

Friendlies | Finalizado Últimos de Switzerland 03/07 Switzerland 2 - 0 Algeria

World Cup | Finalizado

24/06 Switzerland 2 - 1 Canada

World Cup | Finalizado

18/06 Switzerland 4 - 1 Bosnia & Herzegovina

World Cup | Finalizado

13/06 Qatar 1 - 1 Switzerland

World Cup | Finalizado

06/06 Switzerland 1 - 1 Australia

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Argentina Switzerland 2 Tiros de esquina 0 3 Saques de banda 4 5 Tiros libres 3 2 Saques de meta 0 0 Penal 0 0 Cambio 0 14 Ataques 24 4 Ataques peligrosos 12 1 Remates al arco 1 2 Remates desviados 2 48% Posesión 52% 3 Remates totales 3 1 Remates a puerta 1 1 Remates fuera 1 1 Remates bloqueados 1 2 Remates dentro del área 1 1 Remates fuera del área 2 2 Faltas 6 1 Fuera de juego 0 1 Atajadas 0 116 Pases totales 125 100 Pases precisos 111 Alineaciones Argentina Argentina Emiliano Martínez

Nahuel Molina

Cristian Romero

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Leandro Paredes

Rodrigo De Paul

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Lionel Messi

Julián Alvarez Switzerland Switzerland Gregor Kobel

Denis Zakaria

Nico Elvedi

Manuel Akanji

Ricardo Rodríguez

Remo Freuler

Granit Xhaka

Djibril Sow

Fabian Rieder

Dan Ndoye

Breel Embolo

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