 EN VIVO: Minuto a minuto del Argentina vs. Suiza
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
01 Argentina Argentina Switzerland Switzerland 00
25:00

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
11/07 19:00 HS
Switzerland SWI
25
France FRA
14/07 13:00 HS
Spain SPA
Universo Futbol

EN VIVO: Minuto a minuto del Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026

por Oscar Coronado
EN VIVO: Minuto a minuto del Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026
EN VIVO: Minuto a minuto del Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026 / FOTO: EU Digital

Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Suiza parece sentirse cómoda cuando se enfrenta a un campeón. En la Eurocopa 2020 eliminó a Francia, que dos años antes había conquistado la Copa Mundial. Tres años más tarde, en la Euro 2024, superó con autoridad a Italia, defensora del título continental. Ahora el desafío será todavía mayor: en los cuartos de final de la Copa Mundial 2026 se enfrentará a la Argentina de Lionel Messi, impulsada por dos remontadas épicas en busca del bicampeonato.

"Es una oportunidad para demostrarle al mundo que una nación pequeña como Suiza puede competir contra uno de los gigantes", aseguró Granit Xhaka. El capitán es uno de los símbolos del crecimiento de una selección cuya camiseta viste desde 2012. Disputó su primer gran torneo en Brasil 2014, cuando los helvéticos quedaron eliminados en octavos de final precisamente ante Argentina.

Worldcup | World Cup - Quarter-finalsWorldcup | World Cup - Quarter-finals
Argentina
Sistema: 4-1-3-2
Minuto: 25'
1 - 0
11/07/2026 - 19:00
Actualizar marcador
Switzerland
Sistema: 4-2-3-1
Competición
World Cup - Quarter-finals - Worldcup
Fase
Cuartos de final - Jornada Quarter-finals
Árbitro
Joao Pedro Pinheiro, Portugal
Definición
Tiempo reglamentario

Incidencias del partido

10'
goal
Gol de A. Mac Allister. Argentina deja el marcador 1 - 0

Goles

  • 10'
    Gol
    A. Mac Allister (1 - 0)

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Argentina

  • 07/07
    Argentina
    Argentina 3 - 2 Egypt
    World Cup | Finalizado
  • 28/06
    Jordan
    Jordan 1 - 3 Argentina
    World Cup | Finalizado
  • 22/06
    Argentina
    Argentina 2 - 0 Austria
    World Cup | Finalizado
  • 17/06
    Argentina
    Argentina 3 - 0 Algeria
    World Cup | Finalizado
  • 10/06
    Argentina
    Argentina 3 - 0 Iceland
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Switzerland

  • 03/07
    Switzerland
    Switzerland 2 - 0 Algeria
    World Cup | Finalizado
  • 24/06
    Switzerland
    Switzerland 2 - 1 Canada
    World Cup | Finalizado
  • 18/06
    Switzerland
    Switzerland 4 - 1 Bosnia & Herzegovina
    World Cup | Finalizado
  • 13/06
    Qatar
    Qatar 1 - 1 Switzerland
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    Switzerland
    Switzerland 1 - 1 Australia
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Argentina
Switzerland
2
Tiros de esquina
0
3
Saques de banda
4
5
Tiros libres
3
2
Saques de meta
0
0
Penal
0
0
Cambio
0
14
Ataques
24
4
Ataques peligrosos
12
1
Remates al arco
1
2
Remates desviados
2
48%
Posesión
52%
3
Remates totales
3
1
Remates a puerta
1
1
Remates fuera
1
1
Remates bloqueados
1
2
Remates dentro del área
1
1
Remates fuera del área
2
2
Faltas
6
1
Fuera de juego
0
1
Atajadas
0
116
Pases totales
125
100
Pases precisos
111

Alineaciones

Argentina
  • Emiliano Martínez
  • Nahuel Molina
  • Cristian Romero
  • Lisandro Martínez
  • Nicolás Tagliafico
  • Leandro Paredes
  • Rodrigo De Paul
  • Enzo Fernández
  • Alexis Mac Allister
  • Lionel Messi
  • Julián Alvarez
Switzerland
  • Gregor Kobel
  • Denis Zakaria
  • Nico Elvedi
  • Manuel Akanji
  • Ricardo Rodríguez
  • Remo Freuler
  • Granit Xhaka
  • Djibril Sow
  • Fabian Rieder
  • Dan Ndoye
  • Breel Embolo
Etiquetas
Lionel MessiFútbolSuizaGranit XhakaEurocopa 2024DestacadasCopa Mundial 2026

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver