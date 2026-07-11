EN VIVO: Minuto a minuto del Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026

Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
Suiza parece sentirse cómoda cuando se enfrenta a un campeón. En la Eurocopa 2020 eliminó a Francia, que dos años antes había conquistado la Copa Mundial. Tres años más tarde, en la Euro 2024, superó con autoridad a Italia, defensora del título continental. Ahora el desafío será todavía mayor: en los cuartos de final de la Copa Mundial 2026 se enfrentará a la Argentina de Lionel Messi, impulsada por dos remontadas épicas en busca del bicampeonato.
"Es una oportunidad para demostrarle al mundo que una nación pequeña como Suiza puede competir contra uno de los gigantes", aseguró Granit Xhaka. El capitán es uno de los símbolos del crecimiento de una selección cuya camiseta viste desde 2012. Disputó su primer gran torneo en Brasil 2014, cuando los helvéticos quedaron eliminados en octavos de final precisamente ante Argentina.
Incidencias del partido
Goles
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10'A. Mac Allister (1 - 0)
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Argentina
-
07/07Argentina 3 - 2 Egypt
World Cup | Finalizado
-
28/06Jordan 1 - 3 Argentina
World Cup | Finalizado
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22/06Argentina 2 - 0 Austria
World Cup | Finalizado
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17/06Argentina 3 - 0 Algeria
World Cup | Finalizado
-
10/06Argentina 3 - 0 Iceland
Friendlies | Finalizado
Últimos de Switzerland
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03/07Switzerland 2 - 0 Algeria
World Cup | Finalizado
-
24/06Switzerland 2 - 1 Canada
World Cup | Finalizado
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18/06Switzerland 4 - 1 Bosnia & Herzegovina
World Cup | Finalizado
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13/06Qatar 1 - 1 Switzerland
World Cup | Finalizado
-
06/06Switzerland 1 - 1 Australia
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Emiliano Martínez
- Nahuel Molina
- Cristian Romero
- Lisandro Martínez
- Nicolás Tagliafico
- Leandro Paredes
- Rodrigo De Paul
- Enzo Fernández
- Alexis Mac Allister
- Lionel Messi
- Julián Alvarez
- Gregor Kobel
- Denis Zakaria
- Nico Elvedi
- Manuel Akanji
- Ricardo Rodríguez
- Remo Freuler
- Granit Xhaka
- Djibril Sow
- Fabian Rieder
- Dan Ndoye
- Breel Embolo