 Golpe en el Ojo de Messi: Alerta para Fans
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Alarma por Leo Messi: El impactante golpe que sufrió en el ojo

por Monica Avila
Messi ha superado varios récords durante el Mundial 2026, EFE
Messi ha superado varios récords durante el Mundial 2026 / FOTO: EFE

Lionel Messi volvió a ser protagonista en los cuartos de final del Mundial 2026, pero esta vez no solo por su futbol.

La clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026 dejó momentos de alta tensión, y uno de los que más preocupación generó fue el fuerte golpe que sufrió Lionel Messi durante el compromiso frente a Suiza.  El capitán albiceleste terminó con una visible herida en el ojo derecho, aunque logró continuar en el terreno de juego y fue clave para que su equipo siguiera soñando con el bicampeonato.

La acción ocurrió en el segundo tiempo, cuando Messi disputó un balón dividido con el mediocampista suizo Granit Xhaka.  En el forcejeo, el futbolista argentino recibió un codazo involuntario que impactó directamente en la zona del párpado derecho, provocándole un corte que comenzó a sangrar de inmediato.

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Messi - Messi

El cuerpo médico de la selección argentina ingresó rápidamente al campo para atender al capitán.  Durante algunos minutos, las cámaras mostraron a Messi con sangre alrededor del ojo, una imagen que preocupó tanto a sus compañeros como a millones de aficionados que seguían el partido alrededor del mundo.

Sin embargo, tras recibir asistencia, el astro rosarino decidió continuar jugando sin necesidad de ser sustituido. A pesar de la molestia física, el número 10 mantuvo su influencia en el encuentro, ganando protagonismo.

Más del triunfo de Messi

Argentina logró imponerse por 3-1 a Suiza después del tiempo suplementario, asegurando su boleto a las semifinales del Mundial 2026, donde ahora enfrentará a Inglaterra en uno de los partidos más esperados del torneo. El incidente no pasó desapercibido en redes sociales, donde rápidamente comenzaron a circular fotografías del rostro de Messi con la herida visible.

La razón detrás del porqué Jude Bellingham de Inglaterra lleva las medias rotas

Las calcetas de Jude Bellingham llaman la atención en cada partido, pero detrás de esos agujeros existe una explicación que va mucho más allá de una simple moda.

Muchos seguidores expresaron su preocupación por el estado físico del capitán, mientras otros destacaron su capacidad para mantenerse en competencia pese al fuerte impacto recibido.Con el paso de los minutos quedó claro que el golpe no representó una lesión de gravedad.

Aunque el corte fue evidente y requirió atención médica, Messi pudo completar el compromiso y salir del terreno de juego sin mayores complicaciones.

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