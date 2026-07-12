 ¿Por qué Jude Bellingham lleva medias rotas? La explicación
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La razón detrás del porqué Jude Bellingham de Inglaterra lleva las medias rotas

por Monica Avila
Jude Bellingham en conferencia de prensa - EFE
Jude Bellingham en conferencia de prensa / FOTO: Agencia EFE

Las calcetas de Jude Bellingham llaman la atención en cada partido, pero detrás de esos agujeros existe una explicación que va mucho más allá de una simple moda.

Cada vez que Jude Bellingham salta al terreno de juego con la selección de Inglaterra o con su club, hay un detalle que no pasa desapercibido. Y es las calcetas del famoso jugador aparecen llenas de cortes y agujeros en la parte trasera.

Lo que para muchos aficionados parece una excentricidad o una superstición, en realidad tiene una explicación relacionada con el rendimiento físico y la prevención de lesiones. El mediocampista inglés realiza varios cortes estratégicos en la parte trasera de sus calcetas antes de cada encuentro.

La razón está en la fuerte compresión que ejercen estas prendas sobre las pantorrillas, especialmente en futbolistas de élite con una musculatura muy desarrollada.  Según diversas explicaciones médicas y deportivas, durante un partido los músculos de los gemelos aumentan de volumen debido al esfuerzo constante, por lo que una calceta demasiado ajustada puede generar presión e incomodidad.

Al realizar estos pequeños cortes, Bellingham consigue que la tela ceda ligeramente y permita una mayor libertad para la expansión del músculo.  Además de reducir la sensación de presión, muchos jugadores consideran que esta práctica les ayuda a sentirse más cómodos durante los 90 minutos, un aspecto que también influye en la confianza dentro del campo.

Más de Jude Bellingham

Aunque hoy es uno de los futbolistas más reconocidos por esta costumbre, Jude Bellingham no fue quien la popularizó. El galés Gareth Bale comenzó a hacerlo hace varios años mientras buscaba disminuir las molestias provocadas por recurrentes lesiones en los sóleos.

Con el paso del tiempo, otros jugadores como Bukayo Saka, Kyle Walker, Neymar y Brahim Díaz también adoptaron esta práctica.

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Lo que parecía una simple cábala de Rodrigo De Paul antes de cada partido con Argentina es, en realidad, un conmovedor homenaje.

Durante el Mundial 2026, el detalle volvió a generar conversación entre los aficionados, ya que Bellingham ha sido una de las figuras más destacadas de Inglaterra en su camino hacia las instancias decisivas del torneo. Su liderazgo, capacidad para recuperar balones y llegada al área rival lo han convertido en uno de los futbolistas más influyentes del equipo inglés.

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