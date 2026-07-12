“Hemos puesto a Noruega en el mapa”, dice Haaland tras despedirse del Mundial 2026

El delantero del Manchester City aseguró que la histórica actuación de la selección noruega debe servir de inspiración para las nuevas generaciones y sorprendió al revelar que ahora apoyará a Inglaterra para conquistar el título.

Erling Haaland puso fin el sábado a su primera Copa del Mundo con sentimientos encontrados. La derrota 2-1 frente a Inglaterra en los cuartos de final acabó con el sueño de Noruega, pero no borró el orgullo del delantero por la histórica actuación de su selección.

El atacante del Manchester City aseguró que el mayor logro del equipo no fue únicamente alcanzar por primera vez los cuartos de final de un Mundial o eliminar a Brasil en la ronda anterior, sino haber cambiado la percepción internacional sobre el fútbol noruego.

"Creo que ha sido increíble. El rendimiento es una cosa, ganar a Brasil es una cosa, pero la forma en que ha estado Noruega, cómo hemos puesto a Noruega en el mapa, es quizás lo que más me conmueve", declaró en la zona mixta tras el encuentro.

Haaland afirmó que espera que esta generación marque un antes y un después para el futbol de su país y abra el camino hacia futuras participaciones en Eurocopas y Copas del Mundo.

"Espero que esto motive a los jóvenes allá en Noruega y les demuestre que es posible jugar en el escenario más grande del mundo vistiendo la camiseta noruega", expresó.

El goleador también sorprendió al revelar que, tras la eliminación de su selección, apoyará a Inglaterra en la lucha por el título mundial. Explicó que nació en territorio inglés cuando su padre, Alf-Inge Haaland, jugaba en el Leeds United y recordó que, durante su infancia, incluso tuvo una camiseta inglesa antes que una de Noruega.

Además, dedicó palabras de reconocimiento a Jude Bellingham, autor del doblete que clasificó a los ingleses a las semifinales.

"Es un tipo genial. No me sorprende que haya marcado dos goles. Es uno de los mejores del mundo y creo que recibe más críticas de las que merece", afirmó sobre su excompañero en el Borussia Dortmund.

Haaland cerró así un Mundial memorable en el que firmó siete goles en cinco partidos y lideró a Noruega hasta la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo, dejando un legado que, según sus propias palabras, "ha puesto a Noruega en el mapa". Con información de EFE

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