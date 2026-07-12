Infantino, sobre ampliar el Mundial a 64 equipos: “Será examinado y debatido”

El presidente de la FIFA aseguró que la propuesta será analizada una vez concluya la Copa del Mundo 2026. Defendió que más países tengan la oportunidad de competir para impulsar el crecimiento del futbol a nivel global.

El Mundial 2026 todavía no concluye, pero el organismo rector del futbol ya mira hacia el futuro. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que la posibilidad de ampliar el torneo de 48 a 64 selecciones será analizada por los órganos competentes una vez finalice la edición que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

En declaraciones concedidas al medio suizo "Bluewin" y recogidas por el diario francés "L'Équipe", Infantino explicó que el tema no está descartado y que formará parte de las discusiones internas de la FIFA tras la conclusión del campeonato.

"Es un tema que será examinado y debatido en los comités correspondientes tras este Mundial. Cuando organizas uno, es importante diseñarlo para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica. Cada nación debería poder soñar con participar", afirmó el dirigente.

El Mundial de 2026 ya marcó un antes y un después en la historia del torneo al convertirse en la primera edición con 48 selecciones, un incremento respecto a las 32 que participaron entre Francia 1998 y Catar 2022. El nuevo formato elevó el número de partidos a 104, permitió una representación más amplia de todas las confederaciones y abrió la puerta al debut mundialista de varias selecciones.

Para Infantino, esa mayor inclusión responde al objetivo de desarrollar el futbol a escala global. El presidente de la FIFA sostuvo que permitir la participación de más países fortalece la competitividad y ofrece incentivos para que las federaciones continúen invirtiendo en el crecimiento de sus selecciones nacionales.

"Podemos ver que el nivel de los equipos es extremadamente alto y sigue mejorando en todo el mundo. Si a los países pequeños no se les da la oportunidad de participar en el Mundial, ya no tendrán la motivación para seguir mejorando", señaló.

Aunque por ahora no existe una decisión oficial para aumentar nuevamente el número de participantes, las declaraciones de Infantino dejan abierta la puerta a un nuevo cambio de formato en futuras ediciones del torneo, una posibilidad que deberá ser evaluada por los comités de la FIFA una vez concluya el Mundial 2026. Con información de EFE

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