Johan Manzambi de Suiza presume el regalo más preciado que le dio Messi al final del partido

Aunque Suiza quedó eliminada, Johan Manzambi encontró un motivo para sonreír al recibir un recuerdo que pocos futbolistas pueden presumir.

Johan Manzambi vivió una noche de emociones encontradas tras la eliminación de Suiza a manos de Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026. El joven delantero no pudo ayudar a su selección dentro del terreno de juego debido a una lesión, pero abandonó el estadio con un recuerdo que seguramente conservará durante toda su vida: la camiseta oficial de Lionel Messi.

Al finalizar el encuentro, el futbolista suizo apareció en la zona mixta sosteniendo con orgullo la histórica camiseta número 10 de la selección argentina. Con una amplia sonrisa y visiblemente emocionado, Manzambi mostró ante las cámaras el obsequio que recibió del capitán albiceleste, un gesto que rápidamente llamó la atención de aficionados y medios de comunicación.

Para cualquier jugador, intercambiar camisetas con una figura histórica del fútbol representa un momento especial, pero hacerlo con Lionel Messi tiene un significado aún mayor. El argentino, considerado por millones como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, volvió a demostrar su cercanía con los rivales al tener este detalle con una de las jóvenes promesas del combinado suizo.

Aunque Manzambi no pudo disputar el compromiso por problemas físicos, siguió de cerca el desempeño de sus compañeros durante un partido que se definió con mucha intensidad. Suiza ofreció resistencia ante una selección argentina que continúa consolidándose como una de las favoritas para conquistar el título del Mundial 2026.

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El atacante del SC Friburgo fue una de las revelaciones del torneo gracias a sus actuaciones en la fase de grupos y en los octavos de final. Su velocidad, movilidad y capacidad ofensiva despertaron el interés de aficionados y analistas, quienes destacan que el joven delantero tiene un futuro prometedor con la selección suiza.

Alarma por Leo Messi: El impactante golpe que sufrió en el ojo Lionel Messi volvió a ser protagonista en los cuartos de final del Mundial 2026, pero esta vez no solo por su futbol.

La eliminación fue un golpe duro para el conjunto europeo, que soñaba con alcanzar por primera vez unas semifinales mundialistas. Sin embargo, el recuerdo de esta campaña quedará marcado para Manzambi no solo por su crecimiento futbolístico, sino también por el inolvidable gesto de Lionel Messi.

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