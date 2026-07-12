El último vikingo en abandonar el estadio: La despedida de Haaland que conmovió al mundo

El delantero noruego dejó una de las imágenes más conmovedoras del Mundial 2026 al permanecer en el estadio incluso después de la derrota de su selección.

La eliminación de Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026 fue un duro golpe para Erling Haaland y para toda la afición nórdica. Sin embargo, más allá del resultado adverso frente a Inglaterra, el delantero del Manchester City protagonizó un gesto que ha sido ampliamente elogiado y que demuestra el fuerte vínculo que mantiene con los seguidores de su país.

Una vez finalizado el encuentro, Haaland no se dirigió inmediatamente al vestuario como suele ocurrir tras una derrota. En cambio, permaneció sobre el terreno de juego y fue el último integrante de la selección noruega en abandonar el estadio.

Durante varios minutos recorrió las gradas para agradecer el apoyo de los aficionados que viajaron para acompañar al equipo durante su histórica participación en la justa mundialista. Las imágenes del atacante saludando a los hinchas, visiblemente afectado por la eliminación, rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales.

Aunque el dolor era evidente en su rostro, Haaland encontró tiempo para reconocer el respaldo incondicional de la afición, que no dejó de ovacionarlo pese al resultado. Noruega cayó 2-1 ante Inglaterra en un intenso compromiso que se definió en el tiempo extra.

Más de Haaland

El conjunto dirigido por Ståle Solbakken estuvo cerca de alcanzar una histórica clasificación a las semifinales, pero finalmente quedó fuera del torneo después de una destacada campaña. Sin lugar a duda, a nivel individual, Erling Haaland fue una de las grandes figuras del Mundial 2026.

El delantero terminó la competición con siete goles, consolidándose entre los máximos anotadores del campeonato y liderando a una selección que volvió a competir en una Copa del Mundo tras casi tres décadas de ausencia.

Johan Manzambi de Suiza presume el regalo más preciado que le dio Messi al final del partido Aunque Suiza quedó eliminada, Johan Manzambi encontró un motivo para sonreír al recibir un recuerdo que pocos futbolistas pueden presumir.

Su capacidad goleadora y liderazgo fueron fundamentales para que Noruega firmara una de las mejores actuaciones de su historia en el torneo. Tras el encuentro, el atacante también expresó el orgullo que siente por el recorrido realizado por su equipo durante la competición, destacando que el grupo logró devolver a Noruega al primer plano del fútbol internacional.

Etiquetas