El rival que le faltaba a Messi: enfrentará por primera vez a Inglaterra

El capitán argentino, que ya superó los 200 partidos con la Albiceleste, nunca se ha medido ante la selección inglesa y tendrá un duelo inédito en las semifinales del Mundial 2026.

Lionel Messi ha enfrentado a algunas de las selecciones más importantes del mundo a lo largo de una carrera histórica con Argentina, pero todavía existe un rival que no había aparecido en su camino: Inglaterra. El duelo de semifinales del Mundial 2026 pondrá fin a esa particular ausencia en la trayectoria del capitán albiceleste.

Con más de 200 partidos disputados con la selección argentina, Messi ha protagonizado encuentros frente a grandes potencias del fútbol mundial, incluyendo equipos campeones del mundo y rivales de distintas confederaciones. Sin embargo, nunca había tenido la oportunidad de enfrentar a Inglaterra con la camiseta de la Albiceleste.

La situación resulta llamativa por la histórica rivalidad entre ambas selecciones, protagonistas de algunos de los capítulos más recordados de las Copas del Mundo.

El enfrentamiento de México 1986, con Diego Armando Maradona como figura, es uno de los episodios más emblemáticos de la historia del torneo, al igual que los duelos marcados por el contexto político entre ambos países.

El último enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra se produjo en 2005, en un partido amistoso. En aquella ocasión, Messi formaba parte de la selección argentina, pero no pudo participar debido a la suspensión que arrastraba tras su expulsión en su debut internacional frente a Hungría.

Desde entonces, los caminos de ambos equipos no volvieron a cruzarse, por lo que el capitán argentino llegará a esta semifinal con un desafío inédito en su extensa carrera internacional.

Después de la victoria por 3-1 ante Suiza en los cuartos de final, Messi reconoció que el partido contra Inglaterra tendrá un significado especial por la magnitud del rival y la historia que existe entre ambas selecciones.

"Siempre es especial jugar contra selecciones grandes. No me pasó nunca con Inglaterra y será especial. Es una semifinal, pero ahora toca descansar y prepararnos. Venimos con mucho desgaste y eso se nota", expresó el capitán argentino.

Ahora, Messi tendrá la oportunidad de sumar un nuevo capítulo a su legado con Argentina ante un rival que, hasta ahora, había sido una excepción en su recorrido internacional.

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