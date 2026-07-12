El misterio detrás del Instagram de Michael Olise en el Mundial 2026: una historia que pocos conocen

El futbolista francés convirtió sus redes en una galería de imágenes únicas del torneo, protagonizadas por el trabajo de la fotógrafa Florence Pernet, quien encontró una manera diferente de retratar la Copa del Mundo.

Michael Olise no solo está dejando su huella dentro de la cancha durante el Mundial 2026. El futbolista francés también se convirtió en protagonista fuera del terreno de juego por un detalle que muchos aficionados descubrieron en sus redes sociales: las imágenes que comparte en su Instagram tienen una historia diferente detrás.

"No tengo una acreditación, pero tengo mi televisión y mi propia visión", escribió Florence Pernet en sus redes sociales para explicar la manera en la que decidió seguir la Copa del Mundo. La frase resume la particular aventura de la fotógrafa francesa, quien encontró una forma alternativa de retratar el torneo después de no contar con acceso acreditado para cubrir los partidos desde los estadios.

Lejos de las tradicionales imágenes captadas desde la línea de banda, Pernet comenzó a fotografiar los encuentros desde casa utilizando su cámara frente a la pantalla de su televisión.

El resultado fue una colección de imágenes con una estética diferente, marcada por el movimiento, la textura, las luces y una mirada más artística de los momentos del Mundial 2026.

Su propuesta llamó la atención en redes sociales y llegó hasta Olise, quien decidió compartir algunas de sus fotografías con sus seguidores.

Las imágenes de Olise, una de las mayores promesas del futbol francés, despertaron curiosidad entre los aficionados, que comenzaron a preguntarse quién estaba detrás de esas postales con un estilo tan particular.

La idea de Pernet parecía partir de una limitación, pero terminó convirtiéndose en una oportunidad creativa. En lugar de buscar la fotografía tradicional desde un costado de la cancha, encontró una nueva forma de contar lo que ocurría en el torneo desde otra perspectiva.

Su trabajo demuestra que una Copa del Mundo también puede narrarse desde lugares inesperados. Una televisión, una cámara y una visión propia fueron suficientes para que Florence Pernet lograra capturar momentos del Mundial 2026 y llamar la atención de una de las figuras de la selección francesa.

Así, mientras las grandes estrellas buscan protagonismo con goles y actuaciones dentro del campo, historias como la de Pernet recuerdan que el Mundial también se juega y se cuenta desde otros ángulos.

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