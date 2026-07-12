¿Qué dijo el padre de Haaland tras la eliminación de Noruega? Su mensaje desató la polémica

Alfie Haaland reaccionó en redes sociales después de la derrota de Noruega frente a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026 y su publicación fue interpretada como una crítica al arbitraje del francés Clément Turpin.

La eliminación de Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026 no solo dejó la tristeza entre los aficionados escandinavos, sino también una reacción que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Alfie Haaland, padre del delantero Erling Haaland, publicó un breve mensaje en X que desató el debate entre los seguidores del torneo.

"Well done Bellingham and referee" ("Bien hecho, Bellingham y árbitro"), escribió el exfutbolista noruego poco después de que Inglaterra sellara su clasificación a las semifinales con una victoria impulsada por un doblete de Jude Bellingham.

Aunque el mensaje no menciona directamente ninguna jugada, numerosos aficionados y medios deportivos lo interpretaron como una crítica irónica hacia el trabajo del árbitro francés Clément Turpin, quien estuvo en el centro de varias decisiones discutidas durante el encuentro.

El irónico mensaje del papá de Erling Haaland tras la eliminación de Noruega del Mundial 2026. - Redes

Uno de los momentos más comentados del partido ocurrió cuando el colegiado señaló inicialmente un penalti, pero cambió su decisión tras revisar la acción en el monitor del VAR. La determinación generó opiniones divididas y volvió a colocar el arbitraje bajo la lupa en la recta decisiva del Mundial.

La publicación de Alfie Haaland acumuló miles de interacciones en cuestión de horas y reavivó el debate sobre el desempeño arbitral en un torneo que ha estado marcado por varias decisiones revisadas mediante el videoarbitraje.

Mientras tanto, Inglaterra celebró su pase a las semifinales con Jude Bellingham como una de las grandes figuras del encuentro, mientras que Haaland y Noruega pusieron punto final a una histórica participación mundialista que los llevó por primera vez hasta los cuartos de final de una Copa del Mundo.

El mensaje de Haaland se sumó así a la conversación que dominó las redes sociales tras el partido, demostrando que, incluso después del silbatazo final, el arbitraje continúa siendo uno de los temas que más pasiones despierta entre jugadores, exfutbolistas y aficionados.

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