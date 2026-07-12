Rafa Márquez inicia la era rumbo al 2030: la Nations League será el primer desafío de México

El histórico exdefensa del Barcelona asumirá el mando del Tri después del Mundial 2026 y tendrá como primera misión oficial defender el título de Concacaf antes de pensar en la próxima Copa del Mundo.

La eliminación de México en los octavos de final del Mundial 2026 abrió una nueva etapa para la selección nacional. Con la llegada de Rafael Márquez al banquillo, el Tri comenzará un proceso con la mirada puesta en la Copa del Mundo de 2030 y con un primer objetivo oficial: conquistar nuevamente la Liga de Naciones de la Concacaf.

El exdefensa del Barcelona español, que fue auxiliar de Javier Aguirre durante la última etapa del combinado mexicano, asumirá como entrenador y tendrá su debut en la fecha FIFA de septiembre. Sin embargo, su primer compromiso oficial llegará en noviembre, cuando México dispute los cuartos de final de la Nations League ante un rival todavía por definir.

Márquez tomará el control de una selección que mostró señales positivas durante el Mundial 2026. México logró avanzar hasta los octavos de final después de cuatro victorias consecutivas, aunque quedó eliminado tras caer 3-2 ante Inglaterra en un partido donde varios jóvenes confirmaron su potencial para convertirse en piezas importantes del nuevo ciclo.

El reto inmediato será defender el título de la Concacaf Nations League. México conquistó por primera vez este torneo en 2025 después de vencer 2-0 a Canadá en semifinales y superar 2-1 a Panamá en la final. Ahora, bajo la conducción del "Káiser", buscará repetir la hazaña y mantener su dominio regional.

Además de los futbolistas que destacaron en el Mundial, Márquez contará con una nueva generación que apunta a consolidarse. Jugadores jóvenes como Julián Araujo, Everardo López, Richard Ledezma, Jordan Carrillo, Kevin Castañeda y Diego Laínez aparecen como alternativas para fortalecer el proyecto.

También espera recuperar piezas que no pudieron estar en la Copa del Mundo por lesión, como Rodrigo Huescas y Marcel Ruiz, dos futbolistas considerados importantes dentro del futuro del equipo mexicano.

El nuevo entrenador tendrá la misión de mantener la ilusión recuperada en torno a la selección y construir un equipo competitivo que pueda romper una barrera histórica: superar los octavos de final en un Mundial disputado fuera de México.

Gilberto Mora durante una acción en el partido en el que Inglaterra le ganó a México en los octavos de final del Mundial 2026. - EFE

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