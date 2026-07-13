La curiosa solicitud de Argentina para la semifinal contra Inglaterra

La AFA pidió autorización a la FIFA para que la Albiceleste vista su uniforme alternativo frente a Inglaterra, una decisión que recuerda uno de los capítulos más emblemáticos de la historia de los Mundiales.

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) solicitó oficialmente a la FIFA autorización para que la selección albiceleste dispute con su camiseta suplente la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra, un encuentro que ya genera enorme expectativa por la histórica rivalidad entre ambos países.

De acuerdo con la información recopilada por varios medios de comunicación, la petición fue presentada ante el organismo rector del futbol mundial para que Argentina utilice su uniforme alternativo de color negro en el compromiso del próximo miércoles. Según reportes, la FIFA ya habría autorizado esta indumentaria.

La noticia no pasó desapercibida entre los aficionados argentinos, ya que inevitablemente remite al recordado duelo de los cuartos de final del Mundial de México 1986. En aquella ocasión, el conjunto dirigido por Carlos Bilardo dejó de lado la tradicional camiseta albiceleste y utilizó una casaca azul que quedó inmortalizada por los dos goles de Diego Armando Maradona: la polémica "Mano de Dios" y el considerado por muchos como el "Gol del Siglo", en la victoria 2-1 sobre Inglaterra.

Argentina y Lionel Messi en el Mundial 2026 - EFE

Aunque la camiseta alternativa que Argentina utiliza en el Mundial 2026 es completamente distinta a la de hace cuatro décadas, el simbolismo del posible cambio de uniforme ha despertado comentarios en redes sociales y entre la prensa deportiva. El diseño actual, desarrollado por Adidas, es predominantemente negro con detalles en blanco y celeste.

La semifinal también representa un nuevo capítulo en una de las rivalidades más intensas del futbol internacional. Argentina buscará un lugar en la final frente a una selección inglesa que llega invicta al encuentro, mientras que la Albiceleste intentará mantener vivo el sueño de conquistar una nueva Copa del Mundo con Lionel Messi como principal referente.

Más allá de la indumentaria, el enfrentamiento entre argentinos e ingleses promete acaparar la atención del mundo por su peso histórico, el talento de ambos planteles y el premio en juego: un boleto a la final del Mundial 2026.

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