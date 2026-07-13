 Argentina y su Curiosa Solicitud para la Semifinal
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
Próximo
-- France France Spain Spain --
14 julio / 13:00

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
12/07 03:00 HS
Switzerland SWI
After ET
France FRA
14/07 13:00 HS
Spain SPA
England ENG
15/07 13:00 HS
Argentina ARG
Universo Futbol

La curiosa solicitud de Argentina para la semifinal contra Inglaterra

por Amilcar Avila
Mundial 2026 Argentina vs. Cabo Verde, Redes sociales
Mundial 2026 Argentina vs. Cabo Verde / FOTO: Redes sociales

La AFA pidió autorización a la FIFA para que la Albiceleste vista su uniforme alternativo frente a Inglaterra, una decisión que recuerda uno de los capítulos más emblemáticos de la historia de los Mundiales.

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) solicitó oficialmente a la FIFA autorización para que la selección albiceleste dispute con su camiseta suplente la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra, un encuentro que ya genera enorme expectativa por la histórica rivalidad entre ambos países.

De acuerdo con la información recopilada por varios medios de comunicación, la petición fue presentada ante el organismo rector del futbol mundial para que Argentina utilice su uniforme alternativo de color negro en el compromiso del próximo miércoles. Según reportes, la FIFA ya habría autorizado esta indumentaria.

La noticia no pasó desapercibida entre los aficionados argentinos, ya que inevitablemente remite al recordado duelo de los cuartos de final del Mundial de México 1986. En aquella ocasión, el conjunto dirigido por Carlos Bilardo dejó de lado la tradicional camiseta albiceleste y utilizó una casaca azul que quedó inmortalizada por los dos goles de Diego Armando Maradona: la polémica "Mano de Dios" y el considerado por muchos como el "Gol del Siglo", en la victoria 2-1 sobre Inglaterra.

Foto embed
Argentina y Lionel Messi en el Mundial 2026 - EFE

Aunque la camiseta alternativa que Argentina utiliza en el Mundial 2026 es completamente distinta a la de hace cuatro décadas, el simbolismo del posible cambio de uniforme ha despertado comentarios en redes sociales y entre la prensa deportiva. El diseño actual, desarrollado por Adidas, es predominantemente negro con detalles en blanco y celeste.

La semifinal también representa un nuevo capítulo en una de las rivalidades más intensas del futbol internacional. Argentina buscará un lugar en la final frente a una selección inglesa que llega invicta al encuentro, mientras que la Albiceleste intentará mantener vivo el sueño de conquistar una nueva Copa del Mundo con Lionel Messi como principal referente.

Más allá de la indumentaria, el enfrentamiento entre argentinos e ingleses promete acaparar la atención del mundo por su peso histórico, el talento de ambos planteles y el premio en juego: un boleto a la final del Mundial 2026.

Etiquetas
ArgentinaInglaterrasemifinalMundial 2026AFADestacadas

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver