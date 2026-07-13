La curiosa propuesta de Lula a Ancelotti tras la eliminación de Brasil en el Mundial 2026

El presidente brasileño bromeó sobre la decepcionante actuación de la Canarinha y sugirió al entrenador italiano una particular solución para volver a competir por el título.

La eliminación de Brasil en el Mundial 2026 sigue generando comentarios y ahora fue el presidente Luiz Inácio Lula da Silva quien se sumó al debate, aunque con una particular dosis de humor. El mandatario brasileño sorprendió al hablar sobre el futuro de la Canarinha y lanzó una curiosa propuesta al técnico Carlo Ancelotti.

Durante una visita al Instituto Mauá de Tecnología, en São Paulo, Lula quedó impresionado con un proyecto desarrollado por un estudiante y aprovechó la ocasión para relacionarlo con la selección brasileña. Según explicó, el joven había creado un robot con características ofensivas que le recordaron a algunas de las grandes figuras del futbol mundial.

"Le mostré el espectáculo robótico a Ancelotti, porque el niño creó un robot agresivo. Parecía Mbappé, parecía Haaland. El robot manda la pelota para arriba. Entonces, le mandé un recado a Ancelotti: si quiere contratar, que contrate a ese robot que le va a hacer ganar a Brasil la Copa del Mundo", comentó Lula entre risas.

La frase del presidente llegó después de la eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026, una caída que aumentó la frustración de los aficionados brasileños. La Canarinha perdió 2-1 frente a Noruega y quedó fuera antes de lo esperado, prolongando una sequía mundialista que comenzó después del título conseguido en Corea-Japón 2002.

Lula también hizo referencia al regreso de la delegación brasileña al país y lanzó otra broma sobre el reducido número de futbolistas que viajaron en el avión oficial de la Confederación Brasileña de Futbol.

"Fue con un montón de gente y volvió uno solito", expresó el mandatario, en referencia a que solamente el lateral Danilo utilizó el vuelo oficial junto a trabajadores de la federación y miembros del cuerpo técnico.

Más allá de sus comentarios en tono humorístico, las palabras de Lula reflejan el ambiente de decepción que rodea a la selección brasileña, que buscará reconstruirse con Ancelotti al mando y poner fin a una espera de casi tres décadas sin levantar nuevamente la Copa del Mundo.

Etiquetas