La espectacular foto de Haaland que se hizo viral: muchos creyeron que era IA

El delantero noruego compartió en sus redes sociales una espectacular fotografía tomada desde una cámara ubicada detrás de la portería. La imagen se volvió viral por su impresionante composición.

Erling Haaland volvió a acaparar la atención durante el Mundial 2026, aunque esta vez no fue por un gol ni por una celebración. El delantero noruego sorprendió a millones de seguidores al compartir en sus redes sociales una fotografía captada desde una cámara instalada detrás de la portería, una imagen que rápidamente se convirtió en una de las más comentadas del torneo.

La instantánea muestra el momento exacto en que el balón impacta la red tras un gol de Haaland. Al fondo, el atacante aparece perfectamente encuadrado mientras sigue la trayectoria del disparo, en una composición que muchos usuarios calificaron como "demasiado perfecta" e incluso llegaron a confundir con una imagen creada mediante inteligencia artificial. Sin embargo, la fotografía es completamente real.

La espectacular toma fue posible gracias a una cámara remota colocada detrás del arco, un recurso habitual entre los fotógrafos deportivos para capturar ángulos imposibles durante los partidos.

En este caso, la combinación entre el momento del disparo, la deformación de la red y la posición del goleador dio como resultado una imagen que ha sido ampliamente elogiada por aficionados y especialistas en fotografía deportiva.

La foto viral de un gol de Haaland en el Mundial 2026 desde otro ángulo - Redes

La publicación reforzó el impacto que Haaland ha tenido dentro y fuera de la cancha durante la Copa del Mundo. Además de liderar a Noruega con sus actuaciones, el atacante se ha consolidado como uno de los futbolistas más virales del torneo gracias a su actividad en redes sociales y a las imágenes que comparte con sus seguidores.

Mientras Noruega ya puso fin a su histórica participación en el Mundial, la fotografía sigue circulando por plataformas como Instagram, X y Facebook, donde miles de aficionados continúan destacando una imagen que, para muchos, ya es una de las postales más memorables de la Copa del Mundo 2026.

Etiquetas