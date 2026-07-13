El árbitro François Letexier se despide del Mundial 2026 tras la polémica del Argentina-Egipto

El colegiado francés llegó a la Copa del Mundo como uno de los nombres más destacados del arbitraje internacional, pero su participación terminó después de las críticas surgidas por su actuación en octavos de final.

El Mundial 2026 llegó a su etapa decisiva y varios protagonistas ya han quedado fuera de escena, no solo jugadores y selecciones. Entre ellos aparece François Letexier, uno de los árbitros con mayor proyección internacional, quien no volverá a dirigir partidos en la Copa del Mundo después de su participación en el torneo.

El colegiado francés había llegado a la competición con una importante trayectoria y considerado como uno de los referentes de la nueva generación arbitral. A sus 37 años, Letexier ya había dirigido partidos de alto nivel, incluida la final de la Eurocopa 2024 entre España e Inglaterra, un reconocimiento que confirmó su crecimiento dentro del futbol internacional.

Sin embargo, su paso por el Mundial 2026 quedó marcado por la controversia del partido de octavos de final entre Argentina y Egipto. Tras la eliminación del conjunto africano, el entrenador egipcio Hossam Hassan cuestionó públicamente algunas decisiones arbitrales y expresó su inconformidad con el desarrollo del encuentro.

La derrota de Egipto abrió un debate sobre la actuación del árbitro francés y generó críticas desde el entorno de la selección eliminada. Aunque la FIFA defendió el trabajo de sus árbitros durante el torneo y no anunció una sanción contra Letexier, el francés no fue incluido en las designaciones para los partidos posteriores de la competición.

De esta manera, el Mundial terminó antes de lo esperado para uno de los árbitros que llegó con mayor reconocimiento. Su caso refleja una de las realidades más exigentes del futbol: al igual que los jugadores, los árbitros pueden quedar marcados por una sola actuación en el escenario más importante del deporte.

Letexier deja la Copa del Mundo 2026 con una mezcla de contrastes: llegó como un árbitro en ascenso, con experiencia en grandes finales, pero se marcha con la polémica como protagonista de su participación.

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