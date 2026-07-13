Iván Barton superará otro récord de Carlos Batres en los Mundiales

La marca que Carlos Batres impuso en Sudáfrica 2010 quedará atrás cuando Iván Barton dirija el Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026.

El arbitraje centroamericano volverá a ocupar un lugar privilegiado en la historia de las Copas del Mundo gracias al salvadoreño Iván Barton. La designación del juez principal para el compromiso entre Francia y España, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, representa un nuevo reconocimiento a su desempeño y consolida su posición entre los árbitros más destacados del torneo. L

Con este encuentro, Barton sumará su cuarta actuación como árbitro principal en la presente edición mundialista. Anteriormente dirigió los partidos entre Turquía y Paraguay, Japón y Suecia durante la fase de grupos, así como el duelo de octavos de final entre Suiza y Colombia. Ese último compromiso ya le había permitido establecer un nuevo registro para el arbitraje centroamericano al convertirse en el silbante de la región con más encuentros dirigidos en una Copa del Mundo, dejando atrás la marca de seis participaciones que ostentaba el guatemalteco Carlos Batres.

Iván Barton superará otro récord de Carlos Batres

Sin embargo, el nuevo nombramiento tiene un significado aún mayor. Al ser designado para una semifinal, Iván Barton superará otro récord que pertenecía a Carlos Batres desde Sudáfrica 2010. En aquella edición, el árbitro guatemalteco alcanzó los cuartos de final, donde tuvo la responsabilidad de impartir justicia en el recordado enfrentamiento entre España y Paraguay, resuelto con un ajustado triunfo español gracias a un gol de David Villa. Durante más de una década, esa había sido la mayor instancia alcanzada por un árbitro centroamericano en un Mundial.

La presencia de Barton en las semifinales del Mundial 2026 marca un nuevo capítulo para el arbitraje de la región y demuestra el crecimiento de los jueces centroamericanos en el escenario internacional. Además, su destacado desempeño mantiene abiertas las posibilidades de recibir una designación para la gran final o el partido por el tercer lugar, lo que representaría otro logro histórico. Mientras tanto, su actuación ya garantiza que el récord de Carlos Batres quede atrás, dando paso a una nueva referencia para las futuras generaciones de árbitros de Centroamérica.

Carlos Batres durante el Mundial de Sudáfrica 2010 - Archivo

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