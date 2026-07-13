Iván Barton hará historia: dirigirá la semifinal entre Francia y España

El árbitro salvadoreño fue designado por la FIFA para impartir justicia en uno de los encuentros más esperados del Mundial 2026 y ampliará su récord como el colegiado centroamericano con más partidos dirigidos en la historia de la Copa del Mundo.

La FIFA confirmó la designación del árbitro salvadoreño Iván Barton para dirigir la semifinal entre Francia y España, que se disputará este martes en el estadio AT&T de Arlington, Texas. Se trata de uno de los partidos de mayor exigencia del torneo, en el que estará en juego el pase a la gran final del Mundial 2026.

Será la cuarta aparición de Barton como árbitro principal en esta Copa del Mundo. Anteriormente impartió justicia en los encuentros Turquía-Paraguay y Japón-Suecia durante la fase de grupos, además del duelo de octavos de final entre Suiza y Colombia.

Con esta nueva designación, el colegiado salvadoreño continúa consolidándose como el árbitro centroamericano más destacado de la actualidad. Además de haber participado en tres encuentros del Mundial de Catar 2022, ahora llegará a siete partidos dirigidos en Copas del Mundo, convirtiéndose en el juez de la región con más compromisos arbitrados en la historia del torneo.

Con ello supera al guatemalteco Carlos Batres, quien concluyó su trayectoria mundialista con cinco partidos como árbitro central.

Barton también ha sido protagonista de uno de los momentos más comentados del Mundial 2026. Durante el encuentro entre Turquía y Paraguay expulsó al paraguayo Miguel Almirón por cubrirse la boca al dirigirse a un adversario, convirtiéndose en el primer árbitro en aplicar esta nueva disposición disciplinaria introducida por la FIFA para esta Copa del Mundo.

La medida forma parte de un protocolo implementado tras la controversia generada por el caso Prestianni-Vinícius, con el objetivo de evitar que los futbolistas oculten posibles expresiones ofensivas o discriminatorias durante los partidos.

Ahora, el silbante salvadoreño tendrá la responsabilidad de conducir uno de los encuentros más importantes del campeonato, con dos de las selecciones favoritas al título buscando un lugar en la final del Mundial 2026.

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