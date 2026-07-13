Laporte destapa el lado oculto del futbol: “Hay intereses de por medio”

El defensa de España afirmó en una reciente entrevista que “a veces interesa que un jugador sobresalga más que otro”, insinuando que el rendimiento no siempre marca la diferencia.

Las recientes declaraciones de Aymeric Laporte han generado un intenso debate en el entorno futbolístico, especialmente por su reflexión sobre el peso que, según él, tienen el marketing y otros intereses en el reconocimiento de los jugadores. El defensor está firmando un campeonato sobresaliente junto a Pau Cubarsí, formando una de las zagas más sólidas del torneo y siendo una pieza clave para que Unai Simón estableciera una histórica racha de 650 minutos sin recibir un gol. Incluso cuando Bélgica estuvo cerca de ampliar su cuenta en los cuartos de final, Laporte apareció con una intervención providencial para evitar el tanto tras una mala salida del guardameta.

Pese a su destacado rendimiento, el central confesó sentirse sorprendido por no aparecer en algunos equipos ideales de la jornada. Durante una entrevista concedida a Radio Marca, el futbolista aseguró: "Sé de muy buena fuente que hay otros intereses en el mundo del fútbol. Hablo de marketing. De que a veces interesa que un jugador sobresalga más que otro o que se hable más de una persona que de otra".

Ésto que cuenta Laporte no es algo aislado, muchos medios recurren al "chantaje " a la hora de dar calificaciones a futbolistas.

De hecho el ex subdirector del As Pedro Pablo San Martín reconoció que el no le daba portadas a Cristiano "por qué a el no le daba nada" pic.twitter.com/KIYiohKDtd — Javi O' Murphy (@RealMurphys) July 12, 2026

Aymeric Laporte relata una situación que vivió recientemente

Laporte también compartió una experiencia personal para respaldar su postura. Según explicó, "en la mayoría de los onces ideales de un partido salía yo, pero en el de una página importante, no. Les pregunté si había algún problema y me respondieron que es que no te has portado tan bien con nosotros porque te pedimos una camiseta y no nos la diste. Y yo digo, ¿en serio van a ir por ahí los tiros?".

La anécdota no tardó en viralizarse y provocó reacciones tanto de aficionados como de analistas, quienes debatieron sobre la objetividad de este tipo de selecciones y la relación entre los medios especializados y los futbolistas.

A pesar de la polémica, el defensa optó por rebajar el tono de la controversia y aseguró que "todo el mundo ve lo que hay y por eso no hay que debatir mucho". Sin embargo, reiteró su convicción de que en el fútbol "hay intereses de por medio que a veces te pueden beneficiar y a veces te pueden perjudicar". Sus declaraciones han puesto sobre la mesa una conversación que trasciende el terreno de juego y plantea interrogantes sobre la transparencia en la valoración del desempeño individual dentro del fútbol de élite.

Aymeric Laporte con la selección de España - Archivo

Etiquetas