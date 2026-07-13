Los futbolistas que más seguidores han ganado durante el Mundial

El Mundial 2026 también ha impulsado la popularidad de varios futbolistas en redes sociales.

El Mundial 2026 no solo ha dejado emociones dentro del terreno de juego, sino que también ha provocado una auténtica revolución en las redes sociales. Mientras millones de aficionados siguieron cada partido, varios futbolistas aprovecharon la enorme exposición del torneo para disparar su popularidad en Instagram. Un análisis elaborado por MyBettingSites, que monitoreó las cuentas de más de 1.200 jugadores entre el 8 de junio y el 8 de julio, revela quiénes fueron los grandes ganadores de esta competencia digital.

El caso más sorprendente es el de Vozinha, experimentado guardameta de Cabo Verde. El arquero protagonizó el mayor crecimiento de seguidores de todo el Mundial al pasar de apenas 31.538 seguidores a más de 28 millones en tan solo un mes. En cifras absolutas, sumó 28.029.383 nuevos seguidores, un incremento del 88.875%, convirtiéndose en el fenómeno viral del campeonato. Su explosión en redes llegó después de una destacada actuación que captó la atención de millones de aficionados alrededor del mundo y transformó por completo su presencia digital.

El listado completo de futbolistas que más seguidores han ganado

El segundo lugar del ranking pertenece a Erling Haaland. El delantero noruego incrementó su comunidad en Instagram con 16.413.105 nuevos seguidores, alcanzando un total superior a los 57 millones. Su crecimiento del 40,4% demuestra el enorme impacto que tuvo su participación durante el torneo, consolidándose como uno de los futbolistas con mayor capacidad para atraer nuevos aficionados tanto dentro como fuera del campo.

El podio lo completa Cristiano Ronaldo, quien volvió a demostrar que continúa siendo una de las figuras más influyentes del deporte mundial. El capitán portugués añadió 7.375.253 seguidores a su cuenta durante el periodo analizado, superando la impresionante cifra de 673 millones de seguidores en Instagram. Aunque su porcentaje de crecimiento fue menor debido a la enorme base de seguidores con la que ya contaba, volvió a situarse entre los jugadores con mayor incremento absoluto del campeonato.

La cuarta posición corresponde a Neymar. El brasileño ganó 6.318.005 nuevos seguidores, elevando su comunidad hasta superar los 240 millones de usuarios. Justo detrás aparece Lionel Messi, quien cerró el Top 5 tras sumar 5.706.148 seguidores durante el Mundial, alcanzando un total superior a los 512 millones. Ambos continúan siendo referentes globales dentro de las redes sociales y aprovecharon la visibilidad del torneo para seguir ampliando su alcance entre aficionados de todo el planeta.

El estudio confirma que un Mundial también se juega en el entorno digital. La exposición internacional, las actuaciones destacadas y la viralidad en redes pueden impulsar la popularidad de un futbolista en cuestión de días, independientemente de su trayectoria previa. Mientras leyendas como Cristiano Ronaldo, Neymar y Messi continúan fortaleciendo su presencia global, la irrupción de Vozinha demuestra que una sola actuación memorable puede convertir a un jugador prácticamente desconocido en una de las grandes sensaciones de internet.

Erling Haaland, figura de la selección de Noruega - instagram @erling

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