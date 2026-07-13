Trionda Final: así es el balón que definirá al campeón del Mundial 2026

Con un acabado en negro y dorado, el Trionda Final acompañará los últimos cuatro partidos del Mundial 2026 sin modificar las prestaciones del balón original.

La Copa Mundial de 2026 entra en su etapa más emocionante con la presentación del Trionda Final, el balón oficial que acompañará los últimos cuatro encuentros del torneo: las dos semifinales, el partido por el tercer lugar y la gran final. Francia, España, Inglaterra y Argentina serán las primeras selecciones en utilizar este nuevo diseño, creado por Adidas en colaboración con la FIFA. Más que un simple cambio estético, el balón representa un homenaje a las ciudades que albergarán los encuentros decisivos y simboliza el cierre de una edición histórica del campeonato.

A diferencia del Trionda utilizado durante la mayor parte del Mundial, cuyo diseño hacía referencia a los tres países anfitriones —México, Estados Unidos y Canadá— mediante una combinación de colores representativos, el Trionda Final apuesta por una apariencia más elegante y llamativa. Su base negra, complementada con detalles dorados, rojos y rosados, busca evocar el prestigio del trofeo mundialista. Además, incorpora los nombres de Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York/Nueva Jersey, sedes de los partidos finales, mientras que gráficos triangulares distribuidos sobre la superficie rinden tributo al resto de las ciudades anfitrionas.

Los detalles de la Trionda Final, el balón de las finales del Mundial

El nuevo balón conserva la innovadora tecnología Connected Ball, un sensor interno que registra cada contacto con una frecuencia de 500 Hz y transmite información en tiempo real al sistema de videoarbitraje (VAR). Esta herramienta ha sido determinante en varias decisiones arbitrales a lo largo del torneo, aunque también ha generado debate entre aficionados y especialistas debido a algunas jugadas polémicas.

A pesar de ello, la FIFA considera que esta innovación fortalece la precisión en la toma de decisiones y contribuye a la transparencia del juego.

En cuanto a sus características técnicas, la FIFA y Adidas aseguran que el Trionda Final mantiene exactamente la misma construcción, textura, velocidad y comportamiento en el campo que el balón utilizado durante las fases anteriores del campeonato. De esta manera, los futbolistas no tendrán que adaptarse a un nuevo rendimiento, sino únicamente disfrutar de un diseño exclusivo que marcará el desenlace del Mundial 2026. Con su debut en las semifinales y su presencia en la gran final, el Trionda Final se convertirá en uno de los símbolos más representativos del cierre de esta inolvidable Copa del Mundo.

Trionda Final: así es el balón que definirá al campeón del Mundial 2026 - Agencia EFE

Etiquetas