Informe revela cómo la FIFA habría protegido a la AFA pese a graves denuncias

Una investigación realizada en Francia revela presuntas irregularidades en la AFA, con la FIFA y dirigentes argentinos entre los principales señalados.

El periodista francés Romain Molina ha destapado, a través de un detallado video en su canal de YouTube, uno de los escándalos más graves que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En su investigación, Molina expone cómo la entidad sudamericana está bajo la lupa del FBI por el supuesto desvío y blanqueo de más de 300 millones de dólares. Lo más alarmante es la aparente protección sistemática que la FIFA ha otorgado a la AFA, a pesar de las graves irregularidades tanto en el ámbito deportivo como financiero.

Uno de los casos más perturbadores revelados por Molina se remonta a 2021 y tiene como protagonista a Diego Guachi, exentrenador de las selecciones juveniles femeninas argentinas. Guachi fue denunciado por al menos cinco jugadoras menores de edad por malos tratos, acoso psicológico y comentarios de índole sexual explícita. Las víctimas, aterrorizadas, describieron el entorno como "una mafia" y solicitaron a la FIFA garantías de anonimato para declarar. Sin embargo, la Comisión de Ética de la FIFA archivó el caso por "falta de pruebas", reveló los nombres de las denunciantes y no aplicó ninguna sanción. Guachi continúa activo en clubes argentinos, mientras otras víctimas han abandonado el fútbol.

La FIFA habría estado al tanto de las denuncias contra la AFA

Este caso no es aislado, según Molina, quien ha documentado abusos similares en decenas de federaciones. Lo grave es la protección que la AFA recibe de altos dirigentes de la FIFA, particularmente del director legal Emilio García, con fuertes vínculos en América del Sur. Molina asegura que recibió información interna sobre llamadas y presiones para que el caso no avanzara, priorizando las buenas relaciones con Buenos Aires por encima de la protección de las menores.

Paralelamente, el núcleo del escándalo financiero es aún más impactante. Nueve días antes de la final del Mundial de Catar 2022, la AFA otorgó a la recién creada empresa Tour Prodenteur —fundada en Miami por un productor teatral sin experiencia en fútbol— la representación exclusiva de todos los derechos internacionales de la selección. La FIFA, en lugar de transferir directamente los premios (42 millones de dólares), los envió a esta sociedad, que se quedó con un 30 % de las sumas y canalizó el resto a través de un complejo esquema de empresas fantasma radicadas en Bariloche, Wyoming, Delaware e Islas Vírgenes Británicas.

Parte de estos fondos, generados por los éxitos de Messi y compañía, financiaron un estilo de vida de lujo para dirigentes de la AFA: jets privados, yates, propiedades millonarias en Miami y hasta un club italiano (Perugia). Testaferros con perfiles modestos recibieron millones de dólares, mientras la federación declaraba cuentas incompletas. El contrato con Tour Prodenteur fue renovado hasta 2030 con aprobación de toda la comisión directiva, evidenciando una complicidad institucional amplia.

Esta protección se explica, según el periodista, por conveniencias políticas y económicas con la Conmebol, especialmente tras tensiones pasadas. Mientras los hinchas celebran los triunfos deportivos, la confianza en las instituciones del fútbol argentino está rota.

Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino - Agencia EFE

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