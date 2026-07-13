¿Por qué habrá un minuto de silencio en el Francia vs. España?

Macron confirma un minuto de silencio antes del Francia vs. España.

La semifinal entre Francia y España del Mundial 2026 tendrá un momento de profundo significado antes del pitazo inicial. El presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó que se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas del atentado terrorista de Niza, ocurrido hace diez años.

El homenaje se realizará este 14 de julio en el Estadio Dallas, escenario donde ambas selecciones disputarán el boleto a la gran final de la Copa del Mundo. La fecha coincide con el décimo aniversario del ataque perpetrado durante las celebraciones del Día Nacional de Francia, cuando un atentado dejó 86 personas fallecidas y más de 450 heridas, convirtiéndose en uno de los episodios más trágicos de la historia reciente del país.

Macron agradeció públicamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por autorizar el homenaje antes del encuentro.

Gracias al presidente de la FIFA por haber respondido a la solicitud de Francia y de todos los franceses movilizados. Nunca lo olvidaremos", escribió el mandatario en sus redes sociales.

Un partido con un fuerte simbolismo

Además de definir al primer finalista del Mundial 2026, el duelo estará marcado por este acto de memoria y solidaridad con las víctimas del terrorismo.

Francia llega a la semifinal con paso perfecto tras enlazar seis victorias consecutivas. En la fase de grupos superó a Senegal, Irak y Noruega, mientras que en las rondas eliminatorias dejó en el camino a Suecia, Paraguay y Marruecos.

España, por su parte, también firmó una destacada campaña. La selección dirigida por su cuerpo técnico avanzó como líder de su grupo después de empatar con Cabo Verde y vencer a Arabia Saudita y Uruguay. Posteriormente eliminó a Austria, Portugal y Bélgica para instalarse entre los cuatro mejores del torneo.

El ganador del encuentro avanzará a la final del Mundial 2026, programada para el 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.

Antes de que el balón comience a rodar, el futbol hará una pausa para recordar a las víctimas de uno de los atentados más dolorosos en la historia de Francia, en un gesto que busca mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida hace una década.

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