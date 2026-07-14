Argentina anuncia ayuda para los afectados por las inundaciones en China

La Albiceleste anunció la donación de artículos oficiales para los afectados por las graves inundaciones en Guangxi, un gesto que fue ampliamente reconocido por los aficionados chinos en redes sociales.

A pocas horas de disputar una de las semifinales del Mundial 2026, la selección de Argentina protagonizó un gesto que trascendió el ámbito deportivo. El combinado albiceleste anunció este martes su intención de donar artículos oficiales para apoyar a las personas afectadas por las devastadoras inundaciones que golpearon la región de Guangxi, en el sur de China.

El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial de la selección argentina en Weibo, la principal red social del país asiático, donde el equipo cuenta con más de 2.6 millones de seguidores. En el mensaje, la Albiceleste aseguró que siguió de cerca las noticias sobre la emergencia y expresó su deseo de retribuir el constante respaldo que ha recibido de los aficionados chinos durante el Mundial.

"Tenemos la intención de donar una partida de materiales de la selección argentina, incluidos vasos, toallas, ropa y mochilas, entre otros artículos que esperamos que puedan ayudar a la recuperación y reconstrucción tras el desastre", indicó la publicación. Además, el equipo solicitó la colaboración de seguidores y organizaciones locales para encontrar los canales adecuados que permitan hacer llegar la ayuda a las comunidades afectadas.

La iniciativa tuvo una inmediata respuesta en China. En apenas unas horas, la publicación superó las 26 mil reacciones y más de 1 mil 300 comentarios, mientras que la etiqueta relacionada con la donación acumuló más de 22 millones de visualizaciones en Weibo.

Muchos usuarios elogiaron el gesto de la selección sudamericana y recordaron que no es la primera ocasión en la que muestra solidaridad con el país asiático. Algunos aficionados evocaron la ayuda que Argentina brindó tras el terremoto que afectó a la provincia de Gansu en 2023, destacando el vínculo que el equipo ha construido con sus seguidores chinos.

Las inundaciones en Guangxi, provocadas por el paso del tifón Maysak, dejaron al menos 39 fallecidos y nueve personas desaparecidas, además de severos daños en infraestructura, cortes de energía y el desplazamiento de numerosas familias.

Mientras las autoridades chinas continúan las labores de rescate y recuperación, la selección argentina decidió que, en medio de la lucha por un lugar en la final del Mundial, también era momento de devolver parte del cariño recibido desde uno de los países donde cuenta con una de las aficiones más numerosas fuera de América. Con información de EFE

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