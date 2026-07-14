Luis de la Fuente: “Me sorprendo de lo que es capaz este equipo”

Por su parte, Didier Deschamps dijo: “Para ganar a España había que haber dado el máximo y no ha sido el caso”.

Luis de la Fuente, técnico de la selección española, dijo estar sorprendido "de lo que es capaz su equipo", elogió la actitud de sus jugadores y dijo que están deseando ya jugar la final del Mundial 2026 el próximo domingo porque no se conforman.

"Me sorprendo de lo que es capaz de hacer este equipo y el margen de mejora es infinito. Esto no es casualidad: es talento, trabajo, sacrificio, superación y sabíamos que teníamos que ir mejorando poco a poco durante el torneo. Nos hubiera gustado ganar el primer partido, porque hubiésemos superado otra marca más, pero estamos en un momento fantástico, en lo futbolístico y en lo físico", indicó en la conferencia de prensa posterior a la victoria en la semifinal por 0-2 sobre Francia.

De la Fuente elogió a su plantilla -"no ha habido ni un problema en 47 días, nunca he visto un compromiso así en ningún equipo"- y aseguró: "Nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero ellos se encontraban con el mejor equipo del mundo".

"Para mí, el futbolista español es el que mejor interpreta el juego del mundo y eso es un logro de los entrenadores y los clubes españoles. Estamos felices, pero no nos conformamos con esto", agregó.

Luis de la Fuente, técnico de la selección de España - EFE

Declaraciones de Didier Deschamps

El seleccionador francés Didier Deschamps afirmó que, para derrotar a España en la semifinal del Mundial (0-2), tendrían que "haber dado el máximo y no ha sido el caso"

Deschamps se mostró decepcionado con la actuación de su equipo, en la conferencia de prensa posterior a la derrota por 0-2 en la semifinal disputada en el estadio AT&T de Arlington.

"Sabíamos que España defiende bien, dejó poco espacio y, si el nivel técnico es más bajo que en otros partidos no podíamos ganar. Si a nivel técnico y defensivo no estamos a la altura no podemos ganar", dijo.

Deschamps se quejó del arbitraje del salvadoreño Iván Barton. "El cuarto y el quinto árbitro eran magníficos ¿Creen que el árbitro estaba a la altura?", se preguntó. Al ser requerido por EFE si podía ampliar sus quejas, admitió que no le gustó el penalti que pitó de Lucas Digne sobre Lamine Yamal, pero no quiso especificar con qué otras decisiones no estuvieron de acuerdo.

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*Información EFE.

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