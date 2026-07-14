Estalla la polémica: cuestionan la preparación del médico de Senegal

El presidente de la Federación Senegalesa aseguró que descubrió que el médico de la selección era ginecólogo y no especialista deportivo.

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) atraviesa un nuevo episodio de tensión después de que su presidente, Abdoulaye Fall, cuestionara públicamente la formación profesional del médico de la selección nacional, Abdourahmane Fédior. Durante una conferencia de prensa en la que se evaluó la reciente participación de Senegal en el Mundial de 2026, Fall afirmó que el jefe de los servicios médicos era ginecólogo de profesión y sostuvo que esa situación había generado desconfianza entre algunos futbolistas. Sus declaraciones reavivaron el debate sobre la gestión interna de la federación, en un momento especialmente delicado para el fútbol senegalés.

Las afirmaciones del dirigente fueron rechazadas de inmediato por el propio Fédior, quien expresó su indignación y aseguró que la información difundida no reflejaba su trayectoria profesional. El médico explicó que, aunque inició su carrera como especialista en ginecología, obtuvo en 2008 un diploma de especialización en medicina deportiva y desde hace décadas ha orientado su labor hacia la atención de deportistas de alto rendimiento. Además, recordó que ha trabajado con clubes y selecciones nacionales durante muchos años, acumulando una amplia experiencia en el ámbito del deporte.

Polémica en la selección de Senegal

La controversia también motivó la reacción de la Asociación Senegalesa de Medicina del Deporte, que respaldó públicamente a Fédior. La organización destacó que el médico posee la acreditación correspondiente en medicina deportiva y recordó que ha desempeñado el cargo de médico jefe de la selección absoluta desde 2017.

Asimismo, resaltó que ha participado en varias ediciones de la Copa Africana de Naciones y de la Copa Mundial de la FIFA, además de colaborar como médico oficial para la Confederación Africana de Fútbol y la FIFA. Ante el impacto de las declaraciones, Fédior incluso estudia la posibilidad de presentar una demanda por difamación.

Esta polémica se suma a la crisis que atraviesa la selección de Senegal tras su eliminación en el Mundial de 2026. La derrota, después de desperdiciar una ventaja de dos goles frente a Bélgica, desencadenó importantes cambios dentro de la federación, entre ellos la destitución del seleccionador Pape Thiaw y el anuncio del centrocampista Pape Gueye de no volver a representar al combinado nacional mientras continúe el actual cuerpo técnico.

Senegal derrotó a Irak en el Mundial 2026 - EFE

Etiquetas