Iker Casillas alienta a España rumbo a la final del Mundial 2026

El exguardameta alentó a La Roja desde Dallas antes de la semifinal contra Francia y, horas más tarde, el equipo selló su clasificación a la gran Final del Mundial 2026.

Iker Casillas volvió a acompañar a la selección de España en una jornada que terminó convirtiéndose en histórica. El exportero y capitán de la generación campeona en Sudáfrica 2010 compartió un mensaje de apoyo antes de la semifinal frente a Francia, encuentro que La Roja ganó por 2-0 para regresar al partido por el título después de 16 años.

Desde Dallas, ciudad que acogió el esperado duelo, Casillas publicó una fotografía junto a otras figuras vinculadas al futbol español. En la imagen podía leerse un mensaje cargado de ilusión: "Vivir una semifinal de un Mundial siempre es especial, pero hacerlo con España a un paso de la final lo hace todavía más. ¡Vamos, España!".

Iker Casillas - Redes sociales

La publicación fue realizada antes del encuentro y terminó anticipando un día inolvidable para la selección dirigida por Luis de la Fuente. España dominó a Francia, anuló a una de las ofensivas más peligrosas del campeonato y aseguró su presencia en la segunda Final mundialista de su historia.

España vence a Francia y consigue el boleto

La Roja derrotó 2-0 a Francia en el estadio de Dallas gracias a los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. El primero llegó a los 22 minutos, cuando Oyarzabal convirtió un penal señalado después de una falta sobre Lamine Yamal dentro del área.

España amplió la ventaja poco antes de cumplirse la hora de juego. Pedro Porro combinó con Dani Olmo y definió para colocar el 2-0 definitivo, resultado que dejó sin reacción al conjunto francés. El equipo español controló la posesión, cerró los espacios y permitió únicamente dos remates a portería de su rival.

Con esta victoria, España avanzó a la Final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra. El encuentro por el título está programado para el domingo 19 de julio.

Casillas, presente en una jornada especial

La presencia de Iker Casillas tuvo un significado especial para los aficionados españoles. Antes del partido, el exguardameta participó en actividades organizadas en Dallas junto a campeones del mundo y otras leyendas de La Roja.

También estuvieron presentes figuras como Jesús Navas, Pepe Reina y Fernando Llorente, integrantes del plantel que conquistó la Copa del Mundo en 2010. El encuentro sirvió para recordar aquella generación y enviarle un mensaje de respaldo al equipo actual en su búsqueda de una segunda estrella.

Casillas expresó durante el evento que se trataba de un día muy especial y recordó las emociones vividas cuando su generación logró unir a todo un país alrededor de la selección española.

Iker Casillas levantó la Copa del Mundo en 2010

Iker Casillas conquistó la Copa del Mundo el 11 de julio de 2010 en Sudáfrica. Como capitán y portero titular, fue el encargado de levantar el trofeo después de que España derrotara 1-0 a Países Bajos en la Final disputada en Johannesburgo.

El encuentro se resolvió durante el tiempo extra con el inolvidable gol de Andrés Iniesta en el minuto 116. Sin embargo, Casillas también fue fundamental para mantener a España con vida, especialmente por su recordada intervención con el pie ante Arjen Robben cuando el delantero neerlandés quedó frente a la portería.

La victoria representó el primer campeonato mundial de España. Casillas levantó la Copa como capitán y fue reconocido como el mejor portero del torneo con el Guante de Oro.

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