El día que el jugador de la selección de Argentina dejó a su pareja e hijos para “disfrutar de la vida”

Un reconocido jugador de la Selección de Argentina tomó una decisión sobre su vida personal que sorprendió a miles.

La vida personal de Enzo Fernández volvió a convertirse en tema de conversación cuando, a finales de 2024, trascendió el motivo por el que decidió poner fin a su relación con Valentina Cervantes, madre de sus dos hijos. El mediocampista de la Selección de Argentina sorprendió al comunicar que necesitaba un cambio en su vida personal, una decisión que generó un intenso debate entre sus seguidores.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes mantuvieron una relación de aproximadamente seis años. Juntos atravesaron el crecimiento de la carrera del futbolista desde sus primeros pasos en River Plate hasta su llegada al Chelsea de Inglaterra, además de convertirse en padres de Olivia y Benjamín.

Durante ese tiempo, la influencer acompañó al volante en cada uno de sus desafíos deportivos. La ruptura tomó por sorpresa a muchos. Según reveló Valentina, fue el propio Enzo quien tomó la iniciativa de terminar la relación.

En una entrevista posterior explicó que el jugador le manifestó que necesitaba "estar solo", enfocarse en sí mismo y vivir una etapa que sentía que no había podido experimentar debido a que formó una familia siendo muy joven. En distintos programas de televisión argentinos también trascendió que el futbolista expresó su deseo de "hacer su vida solo" y disfrutar de una etapa diferente.

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Dichas declaraciones rápidamente fueron interpretadas por muchos medios como que quería "disfrutar de la vida". Sin embargo, ni Enzo Fernández ni Valentina señalaron que existieran infidelidades o conflictos graves como causa de la separación. Ella incluso desmintió públicamente la existencia de terceros en discordia.

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Tras la separación, Valentina decidió regresar a Argentina junto a sus hijos para estar cerca de su familia, pese a que el futbolista le había ofrecido permanecer en Inglaterra. La modelo explicó que esa fue una decisión personal y destacó en varias oportunidades que Enzo continúa siendo un padre presente y comprometido con Olivia y Benjamín.

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