Messi vs. Kane al estilo Avengers Endgame

No se trata de un video estadístico tradicional, sino de un corto motivacional lleno de referencias históricas y culturales.

El creador de contenido Fernando Balmaceda lanzó en su canal de YouTube un video titulado: "Messi vs. Kane: El Multiverso Definitivo", el cual es un edit épico creado con Inteligencia Artificial (IA), al estilo Avengers: Endgame (Vengadores: Endgame), y que sirve como previa para la segunda semifinal de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre las selecciones de Inglaterra vs. Argentina.

No se trata de un video estadístico tradicional, sino de un corto motivacional lleno de referencias históricas y culturales argentino-inglesas, que emociona por su narrativa patriótica. Incluye imágenes y alusiones a hitos del futbol y la historia compartida entre ambos países.

El video, como se esperaba, tiene de protagonistas a los capitanes Lionel Messi y Harry Kane. Pero con el transcurrir de los segundos el video empezó a tener otros copotragonistas que hacen de dicho video una pieza invaluable.

La curiosa solicitud de Argentina para la semifinal contra Inglaterra La AFA pidió autorización a la FIFA para que la Albiceleste vista su uniforme alternativo frente a Inglaterra, una decisión que recuerda uno de los capítulos más emblemáticos de la historia de los Mundiales.

Diego Maradona, quien representa la victoria épica lograda por Argentina vs. Inglaterra en México 1986, y que logró los goles denominados como "La Mano de Dios" y "El Gol del Siglo". Además de Antonio Rattín y Alejandro Sabella. Todos ya fallecidos.

Y claro, a pesar de que Lionel Scaloni dijo que el duelo ante los ingleses era solo "un partido de futbol", Fernando Balmaceda mezcló el sentimiento de la Guerra de las Malvinas de 1982, donde soldados argentinos de Malvinas aparecen como "guerreros" o símbolos de resistencia. Este concepto fue apoyado por la aparición de aficionados de Bangladesh, país donde la "Albiceleste" tiene enorme apoyo.

Es un contenido viral en Instagram, TikTok y X, muy compartido en Argentina por su carga emotiva y patriótica. Balmaceda es conocido por este tipo de edits creativos con "viajero del tiempo" o narrativas épicas.

Avengers: Endgame

Avengers: Endgame (Vengadores: Endgame) es una película de superhéroes estadounidense de 2019 basada en el equipo de superhéroes de Marvel Comics, Los Vengadores.

Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la secuela directa de Avengers: Infinity War (2018) y la película número 22 del Universo cinematográfico de Marvel (UCM), y hasta la fecha la más larga. Dirigida por Anthony y Joe Russo y escrita por Christopher Markus y Stephen McFeely.

Semifinales del Mundial 2026 - EU Digital

Etiquetas