Partido entre Inglaterra vs. Argentina es catalogado de “alto riesgo”

La histórica rivalidad entre Inglaterra y Argentina llevará a reforzar la seguridad en Atlanta, donde la FIFA implementará un amplio operativo para proteger a los asistentes.

La FIFA y las autoridades de Atlanta han reforzado el dispositivo de seguridad de cara a la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina, un encuentro catalogado como de alto riesgo debido a la histórica rivalidad entre ambas selecciones. El organismo rector del fútbol mundial confirmó que trabaja de manera coordinada con las instituciones locales y los responsables del estadio para garantizar que el compromiso se dispute en un ambiente seguro, tanto dentro como fuera del recinto, manteniendo los estándares de seguridad que han caracterizado al torneo.

A través de un comunicado, la FIFA aseguró que se implementarán medidas de seguridad "completas y sólidas" durante el partido, al igual que en el resto de encuentros que quedan por disputarse en la Copa del Mundo. La entidad expresó plena confianza en la experiencia de los equipos encargados de ejecutar el operativo, con el objetivo de prevenir cualquier incidente y proteger a jugadores, aficionados y personal involucrado en el evento.

El contexto histórico que marca el Inglaterra vs. Argentina

La semifinal entre Inglaterra y Argentina trasciende lo estrictamente deportivo por los antecedentes históricos que han marcado la relación entre ambos países. Sin embargo, desde la concentración de la Albiceleste han insistido en que el enfoque debe centrarse exclusivamente en el fútbol. El seleccionador Lionel Scaloni remarcó que se trata de "un partido de fútbol" y pidió dejar de lado cualquier factor ajeno al terreno de juego, un mensaje que también respaldaron integrantes de la delegación argentina.

Hasta el momento, el Mundial que organizan México, Canadá y Estados Unidos se ha desarrollado sin incidentes de consideración, destacando por el ambiente de convivencia entre aficionados de distintas nacionalidades. La FIFA espera que ese espíritu de respeto continúe en la recta final del campeonato, que tendrá sus dos semifinales en Atlanta y Dallas antes de la gran final, programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde se coronará al nuevo campeón del mundo.

Vista general del Estadio Atlanta - EFE

Etiquetas