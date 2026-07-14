Radiografía de Francia: los números que “asustan” antes de la semifinal

La selección francesa llega al duelo ante España con paso perfecto en el Mundial 2026. Sus estadísticas reflejan un equipo contundente en ataque, sólido en defensa y con Kylian Mbappé como principal figura ofensiva.

Francia ha confirmado con números por qué es considerada una de las grandes favoritas para conquistar el Mundial 2026. Antes de enfrentar a España en las semifinales, el conjunto dirigido por Didier Deschamps presume una campaña prácticamente impecable, con seis victorias en seis partidos, 16 goles anotados y apenas dos recibidos.

La ofensiva francesa ha sido una de las más productivas del torneo. En seis encuentros acumula 110 remates, de los cuales 47 encontraron dirección de portería. Además, registra 13.31 goles esperados (xG), aunque ha convertido 16 tantos, una muestra de la efectividad de sus atacantes.

El gran referente es Kylian Mbappé, máximo goleador del equipo con ocho anotaciones. El delantero también lidera a Francia en disparos, con 30 intentos, y en desmarques, con 319 movimientos para generar espacios. A su lado, Ousmane Dembélé ha destacado por su precisión frente al arco, al convertir cinco goles con una efectividad del 31 por ciento en sus remates a portería.

Kylian Mbappé celebró el boleto a semifinales del gran torneo 2026 - EFE

La fortaleza del conjunto galo no se limita al ataque. Defensivamente, Francia solo ha permitido dos goles en todo el campeonato, uno frente a Senegal y otro ante Noruega, y el guardameta Mike Maignan ha mantenido su portería imbatida en cuatro de los seis partidos, además de registrar 11 atajadas.

El dominio del balón también ha sido una constante. Francia presenta un 90 por ciento de precisión en el pase, ha completado 3 mil 369 entregas y mantiene una posesión media del 53 por ciento. En acciones ofensivas suma 41 tiros de esquina, 99 centros al área y apenas siete posiciones adelantadas, una cifra que refleja el orden táctico de sus atacantes.

Sin balón, el equipo también sobresale. Acumula mil 339 presiones defensivas, la cuarta cifra más alta del Mundial, ha provocado 249 pérdidas de posesión de sus rivales gracias a la presión y registra más de 6 mil 735 aceleraciones a alta velocidad, además de 2 mil 377 esprints durante el torneo. En total, sus jugadores han recorrido 658.094 kilómetros en seis partidos.

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