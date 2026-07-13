 Francia vs España: Rivalidad Histórica en Mundiales
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Francia vs España: el curioso historial de una rivalidad con pocos capítulos en los Mundiales

por Amilcar Avila
El único antecedente en una Copa del Mundo ocurrió en los octavos de final de Alemania 2006, donde Francia se impuso por 3-1 a España. , FIFA
El único antecedente en una Copa del Mundo ocurrió en los octavos de final de Alemania 2006, donde Francia se impuso por 3-1 a España. / FOTO: FIFA

Les Bleus y La Roja se han enfrentado 36 veces, pero solo existe un antecedente en Copas del Mundo: un duelo que marcó la historia de ambas selecciones.

Francia y España protagonizarán una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026, pero pese a la cercanía geográfica y al peso histórico de ambas selecciones, la realidad es que su camino en las Copas del Mundo tiene muy pocos capítulos compartidos.

El enfrentamiento entre Les Bleus y La Roja cuenta con una larga historia, aunque los Mundiales han sido un escenario poco habitual para esta rivalidad. A lo largo de los años, Francia y España se han medido en 36 ocasiones, con un balance que favorece ligeramente al conjunto español: 16 victorias para España, 13 triunfos para Francia y siete empates.

Sin embargo, cuando la competencia se traslada al torneo más importante del futbol, el historial se reduce a un solo partido.

El único enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo ocurrió en Alemania 2006. En aquella edición, Francia y España se encontraron en los octavos de final, en un duelo que terminó con remontada francesa.

La selección española tomó ventaja con un gol de David Villa desde el punto de penalti, pero Francia reaccionó antes del descanso con un tanto de Franck Ribéry. En la segunda parte, Patrick Vieira y Zinedine Zidane completaron la remontada para sellar el triunfo por 3-1 y eliminar a La Roja del torneo.

Aquel partido quedó marcado en la historia de ambas selecciones. Para Francia significó avanzar hacia una nueva final mundialista, mientras que para España representó una eliminación dolorosa antes de la etapa dorada que comenzaría pocos años después con la conquista del Mundial de Sudáfrica 2010.

Ahora, dos décadas después de aquel único antecedente mundialista, Francia y España vuelven a encontrarse en una Copa del Mundo. Esta vez, el escenario será todavía más importante: una semifinal con un boleto a la final en juego.

La historia vuelve a cruzar a dos potencias europeas, pero con nuevos protagonistas y una nueva generación preparada para escribir otro capítulo de una rivalidad que, aunque no tiene muchos duelos mundialistas, sí carga con mucho peso histórico.

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