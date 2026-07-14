EN VIVO. Minuto a minuto del Francia vs. España

Sigue todas las incidencias del Francia vs. España en actividad de las semifinales de la fiesta mundialista.

El partido entre Francia y España por las semifinales del Mundial 2026 se disputará este martes 14 de julio en el Dallas Stadium (AT&T Stadium) de Arlington, Texas, Estados Unidos. Este enfrentamiento entre dos potencias europeas promete ser uno de los más atractivos del torneo. Francia llega como una de las favoritas tras un camino sólido: ganó su grupo con autoridad, superó a Paraguay en octavos y eliminó a Marruecos en cuartos con un fútbol ofensivo liderado por Kylian Mbappé y una defensa compacta. España, vigente campeona de Europa, avanzó con un estilo de posesión dominante: venció a Austria en dieciseisavos, a Portugal en octavos y a Bélgica en cuartos.

Francia busca su tercera final consecutiva en Mundiales con experiencia y talento individual, mientras España aspira a revivir glorias pasadas con un juego de toque y juventud. El ganador de este choque se enfrentará en la gran final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey al vencedor del duelo entre Inglaterra y Argentina, en un partido que definirá al campeón del mundo. Un clásico del fútbol europeo que combina historia, calidad y drama.

Minuto a minuto del Francia vs. España

Worldcup | World Cup - Semi-finals Worldcup | World Cup - Semi-finals France Sistema: 4-2-3-1 Minuto: 15' 0 - 0 Actualizar marcador Spain Sistema: 4-2-3-1 Competición World Cup - Semi-finals - Worldcup Fase Semifinales - Jornada Semi-finals Árbitro Iván Barton, El Salvador Definición Tiempo reglamentario Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 9' A. Rabiot ve tarjeta amarilla Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas 9' A. Rabiot - tarjeta amarilla Entre sí 05/06 Spain 5 - 4 France

UEFA Nations League | Finalizado

09/07 Spain 2 - 1 France

UEFA European Championship | Finalizado Últimos de France 09/07 France 2 - 0 Morocco

World Cup | Finalizado

04/07 Paraguay 0 - 1 France

World Cup | Finalizado

30/06 France 3 - 0 Sweden

World Cup | Finalizado

26/06 Norway 1 - 4 France

World Cup | Finalizado

22/06 France 3 - 0 Iraq

World Cup | Finalizado Últimos de Spain 10/07 Spain 2 - 1 Belgium

World Cup | Finalizado

06/07 Portugal 0 - 1 Spain

World Cup | Finalizado

02/07 Spain 3 - 0 Austria

World Cup | Finalizado

27/06 Uruguay 0 - 1 Spain

World Cup | Finalizado

21/06 Spain 4 - 0 Saudi Arabia

World Cup | Finalizado Estadísticas generales France Spain 1 Tiros de esquina 0 0 Saques de banda 2 0 Tiros libres 1 0 Saques de meta 3 0 Penal 0 0 Cambio 0 16 Ataques 20 3 Ataques peligrosos 5 0 Remates al arco 0 1 Remates desviados 1 39% Posesión 61% 1 Remates totales 1 0 Remates a puerta 0 1 Remates fuera 0 0 Remates bloqueados 1 0 Remates dentro del área 0 1 Remates fuera del área 1 1 Faltas 0 1 Tarjetas amarillas 0 52 Pases totales 83 43 Pases precisos 75 Alineaciones France France Mike Maignan

Jules Koundé

Dayot Upamecano

William Saliba

Lucas Digne

Aurélien Tchouaméni

Adrien Rabiot

Ousmane Dembélé

Michael Olise

Bradley Barcola

Kylian Mbappé Spain Spain Unai Simón

Pedro Porro

Pau Cubarsí

Aymeric Laporte

Marc Cucurella

Rodri

Fabián Ruiz

Lamine Yamal

Dani Olmo

Alex Baena

Mikel Oyarzabal

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