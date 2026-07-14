 Resultado Francia vs. España - Semifinales Mundial 2026
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SIMAN
En Vivo
00 France France Spain Spain 00
16:00

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
12/07 03:00 HS
Switzerland SWI
After ET
France FRA
14/07 21:00 HS
Spain SPA
15
England ENG
15/07 21:00 HS
Argentina ARG
Universo Futbol

EN VIVO. Minuto a minuto del Francia vs. España

por Christoper Chang
Francia vs. España - Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Francia vs. España - Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Sigue todas las incidencias del Francia vs. España en actividad de las semifinales de la fiesta mundialista.

El partido entre Francia y España por las semifinales del Mundial 2026 se disputará este martes 14 de julio en el Dallas Stadium (AT&T Stadium) de Arlington, Texas, Estados Unidos. Este enfrentamiento entre dos potencias europeas promete ser uno de los más atractivos del torneo. Francia llega como una de las favoritas tras un camino sólido: ganó su grupo con autoridad, superó a Paraguay en octavos y eliminó a Marruecos en cuartos con un fútbol ofensivo liderado por Kylian Mbappé y una defensa compacta. España, vigente campeona de Europa, avanzó con un estilo de posesión dominante: venció a Austria en dieciseisavos, a Portugal en octavos y a Bélgica en cuartos.

Francia busca su tercera final consecutiva en Mundiales con experiencia y talento individual, mientras España aspira a revivir glorias pasadas con un juego de toque y juventud. El ganador de este choque se enfrentará en la gran final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey al vencedor del duelo entre Inglaterra y Argentina, en un partido que definirá al campeón del mundo. Un clásico del fútbol europeo que combina historia, calidad y drama.

Minuto a minuto del Francia vs. España

Worldcup | World Cup - Semi-finalsWorldcup | World Cup - Semi-finals
France
Sistema: 4-2-3-1
Minuto: 15'
0 - 0
14/07/2026 - 21:00
Actualizar marcador
Spain
Sistema: 4-2-3-1
Competición
World Cup - Semi-finals - Worldcup
Fase
Semifinales - Jornada Semi-finals
Árbitro
Iván Barton, El Salvador
Definición
Tiempo reglamentario

Incidencias del partido

9'
card
A. Rabiot ve tarjeta amarilla

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • 9'
    Tarjeta
    A. Rabiot - tarjeta amarilla

Entre sí

  • 05/06
    Spain
    Spain 5 - 4 France
    UEFA Nations League | Finalizado
  • 09/07
    Spain
    Spain 2 - 1 France
    UEFA European Championship | Finalizado

Últimos de France

  • 09/07
    France
    France 2 - 0 Morocco
    World Cup | Finalizado
  • 04/07
    Paraguay
    Paraguay 0 - 1 France
    World Cup | Finalizado
  • 30/06
    France
    France 3 - 0 Sweden
    World Cup | Finalizado
  • 26/06
    Norway
    Norway 1 - 4 France
    World Cup | Finalizado
  • 22/06
    France
    France 3 - 0 Iraq
    World Cup | Finalizado

Últimos de Spain

  • 10/07
    Spain
    Spain 2 - 1 Belgium
    World Cup | Finalizado
  • 06/07
    Portugal
    Portugal 0 - 1 Spain
    World Cup | Finalizado
  • 02/07
    Spain
    Spain 3 - 0 Austria
    World Cup | Finalizado
  • 27/06
    Uruguay
    Uruguay 0 - 1 Spain
    World Cup | Finalizado
  • 21/06
    Spain
    Spain 4 - 0 Saudi Arabia
    World Cup | Finalizado

Estadísticas generales

France
Spain
1
Tiros de esquina
0
0
Saques de banda
2
0
Tiros libres
1
0
Saques de meta
3
0
Penal
0
0
Cambio
0
16
Ataques
20
3
Ataques peligrosos
5
0
Remates al arco
0
1
Remates desviados
1
39%
Posesión
61%
1
Remates totales
1
0
Remates a puerta
0
1
Remates fuera
0
0
Remates bloqueados
1
0
Remates dentro del área
0
1
Remates fuera del área
1
1
Faltas
0
1
Tarjetas amarillas
0
52
Pases totales
83
43
Pases precisos
75

Alineaciones

France
  • Mike Maignan
  • Jules Koundé
  • Dayot Upamecano
  • William Saliba
  • Lucas Digne
  • Aurélien Tchouaméni
  • Adrien Rabiot
  • Ousmane Dembélé
  • Michael Olise
  • Bradley Barcola
  • Kylian Mbappé
Spain
  • Unai Simón
  • Pedro Porro
  • Pau Cubarsí
  • Aymeric Laporte
  • Marc Cucurella
  • Rodri
  • Fabián Ruiz
  • Lamine Yamal
  • Dani Olmo
  • Alex Baena
  • Mikel Oyarzabal
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