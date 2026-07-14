EN VIVO. Minuto a minuto del Francia vs. España

Sigue todas las incidencias del Francia vs. España en actividad de las semifinales de la fiesta mundialista.
El partido entre Francia y España por las semifinales del Mundial 2026 se disputará este martes 14 de julio en el Dallas Stadium (AT&T Stadium) de Arlington, Texas, Estados Unidos. Este enfrentamiento entre dos potencias europeas promete ser uno de los más atractivos del torneo. Francia llega como una de las favoritas tras un camino sólido: ganó su grupo con autoridad, superó a Paraguay en octavos y eliminó a Marruecos en cuartos con un fútbol ofensivo liderado por Kylian Mbappé y una defensa compacta. España, vigente campeona de Europa, avanzó con un estilo de posesión dominante: venció a Austria en dieciseisavos, a Portugal en octavos y a Bélgica en cuartos.
Francia busca su tercera final consecutiva en Mundiales con experiencia y talento individual, mientras España aspira a revivir glorias pasadas con un juego de toque y juventud. El ganador de este choque se enfrentará en la gran final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey al vencedor del duelo entre Inglaterra y Argentina, en un partido que definirá al campeón del mundo. Un clásico del fútbol europeo que combina historia, calidad y drama.
Minuto a minuto del Francia vs. España
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
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9'A. Rabiot - tarjeta amarilla
Entre sí
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05/06Spain 5 - 4 France
UEFA Nations League | Finalizado
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09/07Spain 2 - 1 France
UEFA European Championship | Finalizado
Últimos de France
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09/07France 2 - 0 Morocco
World Cup | Finalizado
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04/07Paraguay 0 - 1 France
World Cup | Finalizado
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30/06France 3 - 0 Sweden
World Cup | Finalizado
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26/06Norway 1 - 4 France
World Cup | Finalizado
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22/06France 3 - 0 Iraq
World Cup | Finalizado
Últimos de Spain
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10/07Spain 2 - 1 Belgium
World Cup | Finalizado
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06/07Portugal 0 - 1 Spain
World Cup | Finalizado
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02/07Spain 3 - 0 Austria
World Cup | Finalizado
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27/06Uruguay 0 - 1 Spain
World Cup | Finalizado
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21/06Spain 4 - 0 Saudi Arabia
World Cup | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Mike Maignan
- Jules Koundé
- Dayot Upamecano
- William Saliba
- Lucas Digne
- Aurélien Tchouaméni
- Adrien Rabiot
- Ousmane Dembélé
- Michael Olise
- Bradley Barcola
- Kylian Mbappé
- Unai Simón
- Pedro Porro
- Pau Cubarsí
- Aymeric Laporte
- Marc Cucurella
- Rodri
- Fabián Ruiz
- Lamine Yamal
- Dani Olmo
- Alex Baena
- Mikel Oyarzabal