Cabo Verde inmortaliza a Vozinha con un mural de 12 metros tras su histórico Mundial

El portero, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, fue homenajeado con una obra de 12 metros de altura realizada por el artista Boss Brito en la ciudad de Mindelo.

El histórico paso de Cabo Verde por el Mundial 2026 sigue dejando huella. Días después de la eliminación del conjunto africano, el arquero Vozinha recibió uno de los homenajes más significativos de su carrera: un mural de 12 metros de altura que inmortaliza su imagen en la ciudad de Mindelo, como reconocimiento a la actuación que hizo soñar a todo un país.

La obra fue realizada por el artista plástico João "Boss" Brito, quien eligió representar una de las atajadas más memorables del guardameta durante la Copa del Mundo. El mural, de aproximadamente 12 metros de alto por 10 de ancho, fue pintado en una de las zonas más transitadas de Mindelo, en la isla de São Vicente, para que pudiera ser apreciado por residentes y visitantes.

Boss Brito explicó que el proyecto nació como una forma de agradecer el impacto que tuvo Vozinha en el futbol caboverdiano. El artista, quien se declaró admirador del portero desde hace varios años, aseguró que no es común que un guardameta despierte tanta admiración, pero consideró que el histórico Mundial disputado por Cabo Verde convirtió al arquero en un auténtico símbolo nacional.

La elaboración del mural requirió varios días de intenso trabajo. Brito relató que las jornadas comenzaron desde las siete de la mañana y se extendieron hasta las siete de la noche, aunque el primer día trabajó hasta la madrugada para completar la base de la pintura y proyectar el diseño sobre la pared.

Vozinha fue una de las grandes figuras de la selección caboverdiana durante el Mundial 2026. Sus actuaciones bajo los tres palos fueron determinantes para que el equipo sorprendiera al mundo y alcanzara una histórica clasificación a las rondas de eliminación directa, consolidándose como una de las revelaciones del torneo.

Aunque la aventura mundialista terminó, el legado permanece. Ahora, una gigantesca obra de arte recuerda que, en Cabo Verde, el héroe del Mundial no solo quedó en la memoria de los aficionados, sino también grabado para siempre en los muros de su ciudad.

Etiquetas