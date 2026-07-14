 Cabo Verde rinde homenaje a Vozinha con un mural de 12m
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
00 France France Spain Spain 00
16:00

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
12/07 03:00 HS
Switzerland SWI
After ET
France FRA
14/07 21:00 HS
Spain SPA
15
England ENG
15/07 21:00 HS
Argentina ARG
Universo Futbol

Cabo Verde inmortaliza a Vozinha con un mural de 12 metros tras su histórico Mundial

por Amilcar Avila
Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, la figura de Cabo Verde ante España, EFE
Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, la figura de Cabo Verde ante España / FOTO: EFE

El portero, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, fue homenajeado con una obra de 12 metros de altura realizada por el artista Boss Brito en la ciudad de Mindelo.

El histórico paso de Cabo Verde por el Mundial 2026 sigue dejando huella. Días después de la eliminación del conjunto africano, el arquero Vozinha recibió uno de los homenajes más significativos de su carrera: un mural de 12 metros de altura que inmortaliza su imagen en la ciudad de Mindelo, como reconocimiento a la actuación que hizo soñar a todo un país.

La obra fue realizada por el artista plástico João "Boss" Brito, quien eligió representar una de las atajadas más memorables del guardameta durante la Copa del Mundo. El mural, de aproximadamente 12 metros de alto por 10 de ancho, fue pintado en una de las zonas más transitadas de Mindelo, en la isla de São Vicente, para que pudiera ser apreciado por residentes y visitantes.

Boss Brito explicó que el proyecto nació como una forma de agradecer el impacto que tuvo Vozinha en el futbol caboverdiano. El artista, quien se declaró admirador del portero desde hace varios años, aseguró que no es común que un guardameta despierte tanta admiración, pero consideró que el histórico Mundial disputado por Cabo Verde convirtió al arquero en un auténtico símbolo nacional.

La elaboración del mural requirió varios días de intenso trabajo. Brito relató que las jornadas comenzaron desde las siete de la mañana y se extendieron hasta las siete de la noche, aunque el primer día trabajó hasta la madrugada para completar la base de la pintura y proyectar el diseño sobre la pared.

Vozinha fue una de las grandes figuras de la selección caboverdiana durante el Mundial 2026. Sus actuaciones bajo los tres palos fueron determinantes para que el equipo sorprendiera al mundo y alcanzara una histórica clasificación a las rondas de eliminación directa, consolidándose como una de las revelaciones del torneo.

Aunque la aventura mundialista terminó, el legado permanece. Ahora, una gigantesca obra de arte recuerda que, en Cabo Verde, el héroe del Mundial no solo quedó en la memoria de los aficionados, sino también grabado para siempre en los muros de su ciudad.

Etiquetas
homenajeCabo VerdeMundial 2026muralDestacadasVozinhaBoss Brito

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver