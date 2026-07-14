Solo Pelé y Bergomi superan a Lamine Yamal en este histórico récord

Aunque sus estadísticas no han sido tan espectaculares como muchos esperaban, Luis de la Fuente ha mantenido su confianza en el joven atacante.

Lamine Yamal volverá a escribir su nombre en la historia del futbol. Con la clasificación de España a la final de la Copa del Mundo 2026 tras vencer a Francia, el atacante del Barcelona se convertirá en el tercer futbolista más joven en disputar una final mundialista, consolidando una carrera que, a sus 19 años, ya está repleta de récords.

El delantero español cumplió 19 años el pasado 13 de julio y llegará al partido decisivo con 19 años y seis días, superando en precocidad al francés Kylian Mbappé, quien disputó y ganó la final de Rusia 2018 con 19 años y 207 días.

Solo dos jugadores aparecen por delante de Yamal en este histórico listado: el brasileño Pelé, quien conquistó el Mundial de Suecia 1958 con apenas 17 años y 327 días, y el italiano Giuseppe Bergomi, campeón en España 1982 con 18 años y 201 días.

El logro confirma la irrupción de una de las mayores promesas del futbol mundial. Antes de llegar a esta final, Yamal ya había establecido otras marcas históricas al convertirse en el jugador más joven en conquistar una Eurocopa con España y en uno de los futbolistas más precoces en ganar títulos con el FC Barcelona.

Los números de Yamal en el Mundial 2026

En el Mundial 2026, el extremo ha disputado los siete encuentros de la selección española, acumulando 496 minutos y aportando un gol durante la fase de grupos. Aunque sus estadísticas no han sido tan espectaculares como muchos esperaban, Luis de la Fuente ha mantenido su confianza en el joven atacante durante todo el torneo.

España buscará ahora conquistar el segundo Mundial de su historia, después del conseguido en Sudáfrica 2010. Del otro lado estará Argentina o Inglaterra, que definirán al segundo finalista.

Más allá del resultado del domingo, Lamine Yamal ya aseguró un lugar entre los futbolistas más jóvenes en disputar el partido más importante del futbol, un reconocimiento reservado para muy pocos en la historia de los Mundiales.

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