 Las campeonas de Europa y Sudamérica en la final del Mundial
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SIMAN
Final
01 England England Argentina Argentina 02
15 julio / 13:00

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
12/07 03:00 HS
Switzerland SWI
After ET
France FRA
14/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
England ENG
15/07 13:00 HS
Argentina ARG
Finalizado
Universo Futbol

Argentina y España protagonizarán la primera final entre los campeones de Europa y Sudamérica

por Oliver Paniagua
,
/ FOTO:

Nunca antes los campeones de ambos continentes habían coincidido en una final de la Copa del Mundo.

Por primera vez en toda la historia de la Copa del Mundo, los campeones de Europa y Sudamérica se enfrentarán en la final.

El dato, destacado por MisterChip, se hará realidad después de que Argentina venciera a Inglaterra y asegurara su presencia en el partido decisivo del Mundial 2026, donde se enfrentará a España.

La Albiceleste, campeona de Sudamérica, logró superar a Inglaterra en las semifinales y ahora tendrá la oportunidad de disputar una final histórica frente a la selección española, vigente campeona de Europa.

Nunca antes los campeones de ambos continentes habían coincidido en una final de la Copa del Mundo. Por eso, el duelo entre Argentina y España tendrá un significado especial incluso antes de que comience a rodar el balón.

La segunda final entre dos selecciones de habla hispana

La final también será apenas la segunda en la historia del Mundial entre dos selecciones de habla hispana. La primera ocurrió en 1930, cuando Uruguay y Argentina se enfrentaron por el título en la primera edición del torneo.

Ahora, 96 años después, Argentina volverá a disputar una final ante una selección de habla hispana. Esta vez, el rival será España.

El futbol volverá a escribir una página inédita en su historia. Argentina y España no solo se enfrentarán por el título de la Copa Mundial 2026: protagonizarán la primera final mundialista entre los campeones de Europa y Sudamérica.

Un dato que resume la dimensión histórica de una final que el futbol nunca había visto.

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